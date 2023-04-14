獨／玖壹壹春風「二哥」槍轟爆頭亡　他貼黑白照悲悼：來世再見

▲玖壹壹成員春風PO出黑白照，圖右男子為其結拜二哥 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／綜合報導

本土天團玖壹壹時隔五年，將在本周六於小巨蛋開唱，讓歌迷們相當興奮期待，然而演唱會在即，13日晚間成員春風突然在Instagram發出黑白照，悲痛寫下「來世見了」，難過消息一出引發粉絲擔心，據了解原來是春風的「二哥」去世，而這位二哥是春風的結拜二哥。

「玖壹壹」春風在Instagram發出三張黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」宣布難過消息。春風個性直率、重情義，直來直往的作風深受粉絲喜愛，在圈內也擁有一票好人緣，據悉文中的二哥是他的「結拜兄弟」，在世時相當照顧春風，然而憾事發生讓粉絲相當擔心他的心情。

▲玖壹壹成員春風曬出黑白照，二哥為右邊男子 。（圖／地方中心翻攝）

貼文一出，玖壹壹成員健志留下「哭臉」表情，洋蔥則祝福二哥「一路好走」，此事雖不影響演唱會進行，但突如其來的悲訊讓粉絲相當擔心，紛紛祈求二哥一路好走，同時也為春風加油打氣。

據了解，二哥是台中一名41歲林姓男子，他在12日深夜前往南投找人在娘家的妻子，2人不明原因在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍朝頭部開1槍，當場倒地不起，送醫院不治。幾天之前，林姓男子的情緒就非常低落，而警方表示，夫妻倆吵架內容、為何選擇自轟、槍枝來源仍有待釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995