　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／玖壹壹春風「二哥」槍轟爆頭亡　他貼黑白照悲悼：來世再見

▲911成員春風曬出黑白照，二哥為右邊男子 。（圖／地方中心翻攝）

▲玖壹壹成員春風PO出黑白照，圖右男子為其結拜二哥 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／綜合報導

本土天團玖壹壹時隔五年，將在本周六於小巨蛋開唱，讓歌迷們相當興奮期待，然而演唱會在即，13日晚間成員春風突然在Instagram發出黑白照，悲痛寫下「來世見了」，難過消息一出引發粉絲擔心，據了解原來是春風的「二哥」去世，而這位二哥是春風的結拜二哥。

「玖壹壹」春風在Instagram發出三張黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」宣布難過消息。春風個性直率、重情義，直來直往的作風深受粉絲喜愛，在圈內也擁有一票好人緣，據悉文中的二哥是他的「結拜兄弟」，在世時相當照顧春風，然而憾事發生讓粉絲相當擔心他的心情。

▲911成員春風曬出黑白照，二哥為右邊男子 。（圖／地方中心翻攝）

▲玖壹壹成員春風曬出黑白照，二哥為右邊男子 。（圖／地方中心翻攝）

貼文一出，玖壹壹成員健志留下「哭臉」表情，洋蔥則祝福二哥「一路好走」，此事雖不影響演唱會進行，但突如其來的悲訊讓粉絲相當擔心，紛紛祈求二哥一路好走，同時也為春風加油打氣。

據了解，二哥是台中一名41歲林姓男子，他在12日深夜前往南投找人在娘家的妻子，2人不明原因在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍朝頭部開1槍，當場倒地不起，送醫院不治。幾天之前，林姓男子的情緒就非常低落，而警方表示，夫妻倆吵架內容、為何選擇自轟、槍枝來源仍有待釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
獨／玖壹壹春風「二哥」槍轟爆頭亡　原因曝光
老父「堅持不請看護」！女兒只出一張嘴　孝子生日暴斃
快訊／3550人棄領6000！　7人失格原因曝
特斯拉國道狂閃大燈！　雷射筆逼前車讓開
快訊／美軍機密大量外流　嫌犯「21歲空軍」抓到了
台鐵車站旁性侵妙齡女！　她喊「救命」遭砍脖子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

下橋準備左轉…高雄2聯結車爆追撞！擋風玻璃炸裂「1傷送醫」

專偷台電電纜線！彰化大盜3次作案畫面曝　住處遭逮羈押獲准

電動自行車誤上國道「後車狂閃」　警護送離開...最高罰6千

快訊／國一南下鼎金段3大車追撞　1人受困待援...後方車流紫爆

團費沒入公帳...國中生加入管弦樂團不准退出　家長怒：簡直黑道

特斯拉國道路肩狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

出租帳戶讓詐團洗錢「3月賺1萬5」判刑4月　還要賠被害人200萬

潮州火車站旁吸毒男強盜妙齡女　見色心起竟性侵！12小時遭逮

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

下橋準備左轉…高雄2聯結車爆追撞！擋風玻璃炸裂「1傷送醫」

專偷台電電纜線！彰化大盜3次作案畫面曝　住處遭逮羈押獲准

電動自行車誤上國道「後車狂閃」　警護送離開...最高罰6千

快訊／國一南下鼎金段3大車追撞　1人受困待援...後方車流紫爆

團費沒入公帳...國中生加入管弦樂團不准退出　家長怒：簡直黑道

特斯拉國道路肩狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

出租帳戶讓詐團洗錢「3月賺1萬5」判刑4月　還要賠被害人200萬

潮州火車站旁吸毒男強盜妙齡女　見色心起竟性侵！12小時遭逮

江宏恩「肥龍變小龍」　胖瘦自如網驚呆！

選一張牌卡 測在別人眼中你具有哪種動物特質？

龍潭痛風餐！「肥美生蚵＋大白蝦」450元無限爽嗑、啤酒暢飲更痛快

iOS 17六月登場　爆料曝11大更新方向

高雄4餐廳新入選《米其林指南》　老饕哀號：更難訂到位了

13天200筆張淑芬詐騙廣告刊登中　台積電：保留法律追訴權

英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

34歲生9胎未結紮！「大眼辣媽」湊12生肖嚇瘋小S：老公還要生

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

即／前高階警官出遊越南猝死

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

台版柬埔寨首腦裝乖拔草　返家虐死3人

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

彰化3男載「大肥腸」倒濁水溪！被逮下場慘了

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

更多熱門

相關新聞

他月存15K難買房！內行曝1現況「存錢沒有用」　

他月存15K難買房！內行曝1現況「存錢沒有用」　

頭期款該怎麼存？一名男網友透露，他月薪46K，但扣掉生活開銷後，只剩1萬8000元可活用，之前會逼自己存1萬5000元，但長期下來沒生活品質，原PO也直言越存越心酸，因此想求問如何才能快速存到頭期款？文章曝光後，網友點破關鍵「省一些小錢意義不大，好好經營本業，讓薪水更多才能存更多！」

即／前高階警官出遊越南猝死

即／前高階警官出遊越南猝死

迎台中大甲媽遶境！台鐵加開19班最美區間快車疏運

迎台中大甲媽遶境！台鐵加開19班最美區間快車疏運

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

今年春雨偏少！新竹、台中今起減壓供水

今年春雨偏少！新竹、台中今起減壓供水

關鍵字：

高雄南投台中槍擊玖壹壹春風合照

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面