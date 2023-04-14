快訊／首宗拒國民法官參審　酒駕奪命男控「心證遭污染」被打臉

記者黃哲民／台北報導

男子李佳修去年(2022年)11月清晨涉酒駕在北市撞翻前車，害前車駕駛陳男枉死，李男被起訴法定刑最重為10年徒刑的酒駕肇事致人於死罪嫌，經台北地院列為首件國民法官參與審判案件，李男以國民法官可能受媒體報導污染心證為由，聲請改回3位職業法官審理的一般程序，成為被告聲請不採用國民法官參審新制的首例，台北地院日前開庭調查後，今駁回李男的聲請，不得抗告。

▲李佳修（紅圈處）涉酒駕肇事致人於死，到案被羈押至今。（圖／記者劉昌松攝）

《國民法官法》今年（2023年）元旦起正式施行，引進6位素人國民法官和3位職業法官共組合議庭審理刑事案件新制，目前適用案件為「故意犯罪因而發生死亡結果者」，李男本案所涉罪名正好符合，今年3月8日經台北地檢署起訴移審，成為北院首件國民法官參審個案。

但《國民法官法》准許被告聲請不採用國民法官參審，由合議庭調查後裁定准否，包括有事實足認國民法官參與審判有難期公正之虞，案件情節繁雜或需高度專業知識、非經長久時日顯難完成審判等5種狀況。

李男和律師日前聲請不採用國民法官參審，北院合議庭本周二（11日）開庭調查，李男的律師主張本案從案發、偵查到起訴至今，媒體大篇幅報導，已讓案情外流，日後選任國民法官時，可能因預先看過相關報導而污染國民法官心證，對李男不公平。

▲李佳修（右前）涉酒駕撞死人又對警員叫囂拒捕，被開槍打中大腿制伏。（圖／資料照）

檢方反駁指出，本案案情並不繁雜，大眾都有開車或搭車經驗，對於車禍事故的理解不需要高度專業知識，且酒駕議題深受大眾關注、具有公益性，國民法官參審所做判決更能貼近大眾的想法，合議庭職業法官也會要求國民法官審理應依事實而非新聞報導，應對國民法官參審本案有信心。

王男的母親痛失愛子，出庭哽咽請求維持國民法官參審本案，藉此告訴大眾「不要以為認罪就可以輕判，無論犯行有多惡劣！」王母更哭著說酒駕事件層出不窮，「不希望再有家庭跟我們一樣！」求法官莫因對方說不要就不要（國民法官參審），「請體諒家屬感受，給我們公正的審判！」

22歲的李佳修去年11月14日清晨4點多，涉酒後駕駛BMW轎車搭載友人疾駛，途經行政院前忠孝西路車行地下道口，高速撞翻王男駕駛的前車，王男彈出車外遭車身壓住慘死，車內江姓女乘客受傷。李男仗著酒意對趕來處理的警員叫囂拒捕，同夥還追打採訪記者，警員連開2槍打中李男左大腿，李男痛得倒地抽搐就範，同車少年嚇得趴地被逮，李男被送醫抽血換算呼氣酒精濃度高達每公升1.085毫克，出院後到案被羈押至今。