金門首宗國民法官法案件！酒駕惡男撞死人還肇逃　檢提起公訴

▲金門男酒駕撞死人還肇逃，遭依法提起公訴。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門地檢署檢察官於1月間偵辦金門縣金寧鄉環島西路一起酒駕致死案，先前已向地院聲押肇事的張男獲准，後續經承辦檢察官指揮金門縣警察局金城分局等單位持續蒐證後，認定張涉犯《刑法》酒後駕車致人於死、以及肇事逃逸等罪嫌，今(12日)偵結，依法提起公訴。

金門縣金寧鄉環島西路二段近金門大學路段1月12日清晨5時許發生一起死亡交通事故，當天陳姓老翁騎乘普重機車沿環島西路二段往救國團方向行駛。至近金門大學前路段遭同向後方由張姓男子駕駛的自小客車追撞，造成自小客車前車頭及普重機車後車尾嚴重毀損，陳翁傷重到院前己死亡，警方初步調查張姓駕駛有酒後駕車行為，測得酒測值為0.7mg/L，將依過失致死及公共危險罪移送金門地方檢察署。

國民法官法已於112年1月1日正式實施，上開案件屬該法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」之案件類型，因此將是金門地區第一件適用國民法官法審理之案件。未來本署檢察官將配合新制進行證據開示、選任國民法官等程序，並協同辦案團隊於法庭提出相關事證，以「素人」法官理解的口語，並透過影像、圖表等方式，以還原本案事實，並將針對被告各項量刑因子進行完整之辯論，務必使國民法官充分理解全案案情，做出正確的裁判，以期增進國民對於司法之理解及信賴，以彰顯司法為民之理念。