　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

更換瓦斯桶要小心　以免造成瓦斯洩漏引起爆炸燃燒

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一般家庭、營業場所或自助洗衣店等場所，經常會使用桶裝瓦斯（液化石油氣）進行爐火烹調或烘衣等，當瓦斯或備用瓦斯用完時會請瓦斯公司送桶裝瓦斯過來更換，更換瓦斯時請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

數日前於台南市東區發生一起旅館烘衣間，因更換桶裝瓦斯作業，不慎洩漏瓦斯，遭運轉中烘衣機火源，引起爆炸燃燒，並造成1位瓦斯工人燒燙傷。

消防局受理後陸續派遣5個消防分隊前往搶救，並由消防局第七大隊指揮官前往指揮搶救，到達時火勢已被旅館人員初期滅火，僅剩些許餘火尚未撲滅，消防車出水進行滅火，火勢迅速撲滅，瓦斯工人因遭受洩漏瓦斯爆炸燃燒，造成手、臉、耳及頭1至2度燒燙傷，傷者由和緯救護車送往成大醫院急救。

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經調查，本火警案係瓦斯工人於旅館烘衣間進行桶裝瓦斯更換作業，過程中便宜行事，未關閉瓦斯桶開關且未關閉烘衣機（發火源），就進行桶裝瓦斯更換作業，因壓力調節器故障未阻斷瓦斯，瓦斯洩漏出與空氣混合達爆炸界線，再遇運轉烘衣機發火源，引起爆炸燃燒。無獨有偶在北區亦發生一件類似更換串接瓦斯鋼瓶而造成爆炸燃燒案件，顯示更換過程應確實遮斷串接瓦斯開關閥外，鄰近火源亦應確實關閉，以免造成類似案件發生。

消防局藉由本案例消防局建議可採取下列措施來防範瓦斯洩漏爆炸燃燒，避免類似案件持續發生：
一、更換桶裝瓦斯請確實關閉開關，並嚴格管制、關閉火源，切勿便宜行事。
二、瓦斯桶放置於戶外通風良好處，避免洩漏之氣體蓄積。
三、瓦斯桶固定防止傾倒。
四、瓦斯桶應遠離火源並避免陽光直射。
五、瓦斯桶勿逾檢驗日期。
六、瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置
七、瓦斯軟管長度不得超過1.8公尺，避免纏繞、扭曲、老化或龜裂。
八、瓦斯桶、管線及燃氣設備應定期檢查。

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲瓦斯公司專業人員，在進行更換瓦斯桶作業時，請確實遵守安全措施，一定要關閉瓦斯桶開關，並確實關閉鄰近發火源，才可進行更換瓦斯桶作業，不要便宜行事，以避免瓦斯洩漏引起爆炸燃燒。
消防局李明峯局長提醒各類使用桶裝瓦斯場所，放置瓦斯桶請謹記通風良好、防止傾倒、遠離火(熱)源及定期檢查等必要措施，建議可自行裝設瓦斯漏氣警報器，來防範瓦斯洩漏引起危險。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
春風二哥自轟亡　「關鍵5分鐘」原因曝光
用假App狂騙2500萬　爽住台中豪宅開野馬跑車
快訊／林森北路連3處火災　遭惡意縱火
快訊／民族東路特斯拉爆開！　2騎士被撞飛
快訊／三讀通過！　恢復民眾檢舉違停等12項
快訊／女騎士遭輾斃！　慘死油罐車輪下
史上最慘！　德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽　即日起報名至5／5止

父死付不出喪葬醫療費…還要照顧就學弟　枋警暖助零工男

更換瓦斯桶要小心　以免造成瓦斯洩漏引起爆炸燃燒

劉櫂豪允諾爭取562萬餘元　補助東海國中等5校改善教學設備

廉潔教育向下扎根　台東縣府廉政志工隊前進校園

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

基隆仁愛國小歡慶「潑水節」　謝國樑：打造國際城市願景

台東警深耕社區警政再出發　分局長親向里民傳授識詐撇步

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

王世堅怒批北市府螺絲鬆了　送蔣萬安「螺絲起子」：拴緊

台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

2023客家小炒全國爭霸賽南區初賽　即日起報名至5／5止

父死付不出喪葬醫療費…還要照顧就學弟　枋警暖助零工男

更換瓦斯桶要小心　以免造成瓦斯洩漏引起爆炸燃燒

劉櫂豪允諾爭取562萬餘元　補助東海國中等5校改善教學設備

廉潔教育向下扎根　台東縣府廉政志工隊前進校園

網路隨意買賣醫療器材　台東縣衛生局：恐觸法

留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

基隆仁愛國小歡慶「潑水節」　謝國樑：打造國際城市願景

台東警深耕社區警政再出發　分局長親向里民傳授識詐撇步

9成住戶願都更　板橋油庫口麵線房東「說服中」

日駐台單位徵才「洗衣+煮飯月薪27K」需通英日語！工作內容被罵翻

台電台南區處開出百萬雲端專屬獎　南區國稅局貼紅榜祝賀

北部親子飯店首推這5間！可愛小鹿陪玩、忍者射箭、划船餵魚全都來

狂竄17家手搖飲！「竹北老闆撐不住」10萬頂讓　1原因慘哭：嚇死人　

玖壹壹春風結拜二哥槍轟爆頭亡　與妻見面「關鍵5分鐘」扣下板機

婚後抓到夫狂約砲！人妻氣炸回娘家　竟被反嗆：別回來了

林書豪加盟後勝率7成5　兩名將看好鋼鐵人「超車」進季後賽

三重校園驚見怪男！2度闖國小校園　早自習躲水溝...嚇壞學童　　

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

地方熱門新聞

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

嘉義紅豆餅公明店要關了！老闆曝無奈原因

打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

搶攻普發6000　統領母親節加碼5000

皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

張善政頒發2023世客博　海內外社團顧問聘書

最高獎金5萬　桃園尋找「首惜」廚師

2023灣聲樂團行腳音樂會　林口長庚演出首場

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

申請良民證免出門　進入平台直接辦

阿北騎機車街道搖晃　暖警助返家

更多熱門

相關新聞

民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物

民眾勿隨意燃燒雜草及廢棄物

時至初夏，炎熱的天氣也造成台南市轄內雜草火警頻傳，4月份起迄今已發生多起燃燒雜草廢棄物火警，近來空氣乾燥加上風力助長火勢猛烈，讓消防人員疲於奔命防止延燒擴大，除消耗大量消防資源外，更引發嚴重的空氣汙染問題，8日上午歸仁區沙崙里也發生雜草火警，差一點延燒到豬舍。

害騎士「屎裡逃生」！駕駛抓到了最高罰300萬

害騎士「屎裡逃生」！駕駛抓到了最高罰300萬

逢甲商圈學生宿舍6機車起火　8男4女夜驚魂急逃命

逢甲商圈學生宿舍6機車起火　8男4女夜驚魂急逃命

獨居妹叫瓦斯怕爆求救　網曝絕招：先準備1物

獨居妹叫瓦斯怕爆求救　網曝絕招：先準備1物

美巧克力工廠爆炸增至7死　當局結束搜救

美巧克力工廠爆炸增至7死　當局結束搜救

關鍵字：

瓦斯洩漏爆炸燃燒

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

快訊／3550竹北人棄領6000　7人失格原因曝

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面