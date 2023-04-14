更換瓦斯桶要小心　以免造成瓦斯洩漏引起爆炸燃燒

▲台南市消防局呼籲更換瓦斯時，請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一般家庭、營業場所或自助洗衣店等場所，經常會使用桶裝瓦斯（液化石油氣）進行爐火烹調或烘衣等，當瓦斯或備用瓦斯用完時會請瓦斯公司送桶裝瓦斯過來更換，更換瓦斯時請確實關閉開關，並嚴格管制火源，切勿便宜行事，以避免瓦斯洩漏發生爆炸燃燒。

數日前於台南市東區發生一起旅館烘衣間，因更換桶裝瓦斯作業，不慎洩漏瓦斯，遭運轉中烘衣機火源，引起爆炸燃燒，並造成1位瓦斯工人燒燙傷。

消防局受理後陸續派遣5個消防分隊前往搶救，並由消防局第七大隊指揮官前往指揮搶救，到達時火勢已被旅館人員初期滅火，僅剩些許餘火尚未撲滅，消防車出水進行滅火，火勢迅速撲滅，瓦斯工人因遭受洩漏瓦斯爆炸燃燒，造成手、臉、耳及頭1至2度燒燙傷，傷者由和緯救護車送往成大醫院急救。

經調查，本火警案係瓦斯工人於旅館烘衣間進行桶裝瓦斯更換作業，過程中便宜行事，未關閉瓦斯桶開關且未關閉烘衣機（發火源），就進行桶裝瓦斯更換作業，因壓力調節器故障未阻斷瓦斯，瓦斯洩漏出與空氣混合達爆炸界線，再遇運轉烘衣機發火源，引起爆炸燃燒。無獨有偶在北區亦發生一件類似更換串接瓦斯鋼瓶而造成爆炸燃燒案件，顯示更換過程應確實遮斷串接瓦斯開關閥外，鄰近火源亦應確實關閉，以免造成類似案件發生。

消防局藉由本案例消防局建議可採取下列措施來防範瓦斯洩漏爆炸燃燒，避免類似案件持續發生：

一、更換桶裝瓦斯請確實關閉開關，並嚴格管制、關閉火源，切勿便宜行事。

二、瓦斯桶放置於戶外通風良好處，避免洩漏之氣體蓄積。

三、瓦斯桶固定防止傾倒。

四、瓦斯桶應遠離火源並避免陽光直射。

五、瓦斯桶勿逾檢驗日期。

六、瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置

七、瓦斯軟管長度不得超過1.8公尺，避免纏繞、扭曲、老化或龜裂。

八、瓦斯桶、管線及燃氣設備應定期檢查。

市長黃偉哲呼籲瓦斯公司專業人員，在進行更換瓦斯桶作業時，請確實遵守安全措施，一定要關閉瓦斯桶開關，並確實關閉鄰近發火源，才可進行更換瓦斯桶作業，不要便宜行事，以避免瓦斯洩漏引起爆炸燃燒。

消防局李明峯局長提醒各類使用桶裝瓦斯場所，放置瓦斯桶請謹記通風良好、防止傾倒、遠離火(熱)源及定期檢查等必要措施，建議可自行裝設瓦斯漏氣警報器，來防範瓦斯洩漏引起危險。