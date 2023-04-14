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超商獨家！限量「貓福珊迪周邊」來了　炸蝦貓玩偶、涼風扇超Q

▲▼7-ELEVEN全店推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11全店將在4/19起推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

貓貓控快看！就有超商首度開賣限定日本新興人氣肖像「mofusand貓福珊迪」一系列限量周邊，推薦一定要收超可愛鯊魚貓、炸蝦貓玩偶，抱起來超療癒，還有夏天必備的兩用涼風扇；為了讓粉絲快速收藏，超商也將於4/19下午3點起至4/23止推出快閃購，消費不限金額即可加價換購帶回家。

7-11將於4/19起推出「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」，居家系列首推「50公分大鯊魚造型抱枕」、「12吋絨毛玩偶」；「430ml玻璃杯」則有鯨鯊帽、經典鯊魚以及灰鯊帽三款設計，印上mofusand貓咪的玻璃杯，搭配鯊魚裝設計，清涼又消暑；最後則是「碗盤餐具四件組」，造型簡約的日式餐具，增添用餐儀式感。

▲▼7-ELEVEN全店推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「12吋絨毛玩偶」有炸蝦貓、鯊魚貓造型。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼7-ELEVEN全店推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲玻璃杯有3款設計。

▲▼7-ELEVEN全店推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲雙面購物袋＋13cm絨毛玩偶有粉、藍色款。

外出系列則首推「野餐墊保冷袋25L」，大尺寸保冷袋，攤開可做野餐墊；「雙面購物袋+13cm絨毛玩偶」為雙面設計，可隨喜好或穿搭轉換，可放文件或筆電；另還有「自動開收晴雨傘」、「KINYO兩用涼風扇」以及「真皮變裝鯊GOTO手錶」等外出實用周邊，貓福珊迪粉絲一定要收。

▲▼7-ELEVEN全店推「貓福珊迪軟萌系變裝集點送」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲涼風扇有3段風速，可桌立／手持兩用。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供，下同）

迪士尼鐵粉必追！華特迪士尼動畫工作室在今（2023）年創立滿100周年，而在全球巡迴的《迪士尼動畫展》也將於6月21日～10月11日於台北中正紀念堂展出，集結近30部經典動畫，500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品展出，讓粉絲重溫動畫的神奇魔法，也一窺創作的幕後故事。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲展覽收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革，從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始。

《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館（Walt Disney Animation Research Library）授權，從超過6500萬件的珍貴藝術作品中，精選出500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，還有經典角色人物3D模型來台展出。

展覽詳盡收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革，還有如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事，台北也將是在台灣的唯一站，集結近30部迪士尼經典動畫，以5大主題呈現，展場也將搭配播放多部動畫的經典片段。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始，接續1937年的《白雪公主》 (Snow White and the Seven Dwarfs)、1989年的《小美人魚》 (The Little Mermaid)、1994年《獅子王》 (Lion King)，再到近期2016年強檔動畫《動物方城市》 (Zootopia)、2018年《無敵破壞王2》、2019年《冰雪奇緣2》等，台灣站更會展出迪士尼即將上映的最新電影《星願》的動畫藝術作品。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼近年作品《無敵破壞王》、《大英雄天團》等都有。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台，將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。（圖／聯合數位文創提供）

另外，粉絲關注的展覽限定周邊商品，包括各種實用生活小物、經典手稿、迪士尼公主系列商品、限定新品等都有，展覽即日已開賣優惠預售票、雙人套票等。

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