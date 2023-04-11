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超商開賣「夏季水果王」！鳳梨切片酸甜多汁　限時第2件8折開吃

▲▼7-11開賣OPEN將-金鑽鳳梨切片、多款當季鮮果。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣「OPEN將-金鑽鳳梨切片」，杯裝切片方便品嚐。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

隨著季節漸漸邁入夏天，天氣回暖蔬果正鮮甜！就有超商自即日起開賣「夏季水果王－杯裝金鑽鳳梨切片」，每片鳳梨甜度都很高、微酸多汁，不僅如此，超商線上平台也引進產地新鮮直送的多款水果禮盒，像是金鑽鳳梨、小春木瓜等。

7-11門市現已開始販售「OPEN將-金鑽鳳梨切片」，商品外盒特別以最愛吃鳳梨的OPEN將童趣設計，鳳梨採收後全程低溫配送，以確保品質穩定，切片規格方便隨時品嚐、不沾手，帶來初夏酸甜多汁的絕佳風味，且自4/19起至5/16止可享「第2件8折」。

而夏季即將到來，i划算平台也自即日起陸續上架多款產銷履歷認證的水果禮盒，包含金鑽鳳梨、小春木瓜等蔬果，從產地、栽種過程、加工包裝、驗證機構均有完整生產資訊，消費者可至各門市群組下單，把握期間限定的好滋味。

▲▼7-11開賣OPEN將-金鑽鳳梨切片、多款當季鮮果。（圖／7-11提供）

▲i划算平台也自即日起陸續上架多款水果禮盒。

而為讓消費者能了解產銷履歷、減碳飲食的概念，7-11攜手農糧署與統一超商好鄰居文教基金會，首度三方共同合作，自4月起陸續展開1500場好鄰居同樂會特別場次，以親子閱讀活動為主軸，推出全新《吃出綠食力》繪本，將產銷履歷、食物里程等知識用生活化趣味方式讓孩子們從玩中學，理解在地產季、認識當季水果。

此外，消費者也可自行到ibon機台印製繪本素材、回家自己DIY繪本，或家長也可帶著孩童到7-11門市用手機掃描產銷履歷商品上方的QR Code，認識食材完整的生產歷程。

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「 BT21陶瓷餐具3件組」最新開賣時間曝光。（圖／業者提供，下同）

「宇宙明星BT21」是由KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN組成，可愛造型搭配鮮明角色個性，在全球擄獲了大批粉絲的心，這次強勢登陸麥當勞合作推出「BT21陶瓷餐具3件組」，每組都有「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，原預計1月12日正式開賣，但因發現部分產品外包裝紙盒有掉色現象，緊急宣布暫停銷售並全數回數產品，擇期再公告販售資訊。

時隔3個月，業者終於宣布最新開賣消息，「BT21陶瓷餐具3件組」 預計自4月12日上午11時起至5月16日限時販售或售完為止），全台僅7萬組，凡於門市或得來速購買任一套餐加價459元、單買售價499元即可獲得，每份套餐限加購1組，每人、每次消費限購1組。

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

▲▼BT21馬克杯、餐盤十分可愛。

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

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