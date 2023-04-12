　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只要21元！超商獨家「布丁狗布丁牛奶」來了　還有超Q牛奶糖圓餅

▲▼7-11獨家開賣「布丁狗布丁風味牛乳」、「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11獨家開賣「布丁狗布丁風味牛乳」，香濃卡士達雞蛋布丁風味甜而不膩。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

布丁狗粉絲一定要買！就有超商推出獨家超Q「布丁狗布丁風味牛乳」，最便宜21元開喝，喝起來是超濃郁經典卡士達雞蛋布丁風味；另外，近日超商還有鹹食新品「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」，熱呼呼的熱壓吐司，咬下就能吃到香濃滑順的花生醬搭配炒蛋、低脂培根。

7-11門市獨家開賣超可愛「布丁狗布丁風味牛乳」，乳含量50%，喝起來是經典卡士達雞蛋布丁風味，甜而不膩，且即日起至5/2止還可享2件45元、6件125元；同步還有「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」，酥脆小圓餅送進嘴裡是甜蜜的牛奶糖風味，香甜可口，即日起可享2件8折、3件以上77折。

▲▼7-11獨家開賣「布丁狗布丁風味牛乳」、「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」2件8折、3件以上77折。（圖／7-11提供，下同）

▲▼7-11推出全新「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」。（圖／7-11提供）

▲7-11全新「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」，咬下就能吃到香濃花生醬、炒蛋與低脂培根。

7-11熱壓吐司推出全新口味「花生醬培根炒蛋」，現點現壓的吐司包裹著鹹香花生醬、炒蛋以及低脂培根，創造鹹甜口感，豐富層次讓人回味無窮，且即日起至4/14止可享「熱壓吐司任2件88折」，6/28前每周三購買熱壓吐司加贈OPEN POINT點數3%回饋。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲狂賣百萬支超夯雪糕回歸了。（圖／業者提供，下同）

EKSELENCE艾可仕熱賣百萬支的經典雪糕口味重磅回歸了，首推酸甜系「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，選用雙層夾心製成，在外層巧克力脆皮與冰淇淋當中包裹著覆盆子石榴果醬，每一口都能吃到脆口巧克力佐以綿密牛奶冰淇淋，搭配酸甜覆盆子，完全不膩口，而另一款「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，打造超濃郁口感，即日起於全聯、全家正式上市。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲▼有覆盆子石榴、焦糖雪糕口味任選。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
南韓：中國禁航27分鐘「與火箭掉落物有關」　日本證實接獲通報
獨／派翠克拒「同台葛斯齊」遭封殺！　圤智雨爆節目邀約內幕
陸對台設「禁航區」衝擊飛日韓航班　70%受影響
獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　就是要他殘廢
獨／200公斤包裹車滑落　員工遭重壓！恐怖畫面曝
隋棠薄紗禮服露到屁股！　老公看辣照偷笑吐4字
大陸對台2455項產品貿易壁壘調查　學者分析背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

選「低敏無添加」有檢證才安心！營養師高敏敏教你聰明挑對髮品

只要21元！超商獨家「布丁狗布丁牛奶」來了　還有超Q牛奶糖圓餅

只賣2個月！　最新印度風「香辣坦都里雞堡」限時開吃

世界地球日！家樂福推出迪士尼100周年限定超萌小物揪全民一起Go Green

超商獨家「籤詩包子」來了！咬下是多汁肉餡　還有超濃芋頭牛奶

憲哥推薦防水藍芽喇叭　臺大盃熱舞大賽人氣票選大方抽　

快訊／產品又有瑕疵！　麥當勞「BT21餐具組」確定不賣了

超商開賣「夏季水果王」！鳳梨切片酸甜多汁　限時第2件8折開吃

強健髮根、韌性從「根」本做起　蔻蘿蘭植萃養髮豐厚感Get！

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

選「低敏無添加」有檢證才安心！營養師高敏敏教你聰明挑對髮品

只要21元！超商獨家「布丁狗布丁牛奶」來了　還有超Q牛奶糖圓餅

只賣2個月！　最新印度風「香辣坦都里雞堡」限時開吃

世界地球日！家樂福推出迪士尼100周年限定超萌小物揪全民一起Go Green

超商獨家「籤詩包子」來了！咬下是多汁肉餡　還有超濃芋頭牛奶

憲哥推薦防水藍芽喇叭　臺大盃熱舞大賽人氣票選大方抽　

快訊／產品又有瑕疵！　麥當勞「BT21餐具組」確定不賣了

超商開賣「夏季水果王」！鳳梨切片酸甜多汁　限時第2件8折開吃

強健髮根、韌性從「根」本做起　蔻蘿蘭植萃養髮豐厚感Get！

貨櫃三雄與台驊3月營收年減幅驚人相似　顯示運價操作空間很小

台版柬埔寨首腦「藍道」自認沒事　帳戶近千萬開豪車！妻10萬交保

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

快訊／陸發起貿易壁壘調查　國台辦：台灣單方面限制損害陸企利益

台中越南移工「4打1」街頭追逐砍人　拔腿駕車逃亡畫面曝光！

李展毅單場雙響砲　味全二軍中止台鋼雄鷹4連勝吞首敗

桃園男強抱按摩女上床想硬上　掏鳥磨蹭臀腿下場曝

男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

老公「看A片被抓到」認了很紓壓　美人妻崩潰喊：這是出軌！

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

消費熱門新聞

快訊／麥當勞「BT21餐具組」宣布停賣

速食店「比薩買1送1」爽吃到月底！

普發現金6000元如何放大小確幸？

最新「香辣坦都里雞堡」開吃了！

超商獨家籤詩包子、超濃芋頭牛奶

速食店超值點心任選3品項下殺百元吃

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

超商大杯特濃拿鐵買1送1連喝3天

明起ATM開領普發6000！4大超商推優惠

仿冒太猖狂　憲哥親邀直播主站台打假

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

太欠吃！超商開賣「剝皮辣椒茶碗蒸」

ATM普發6000開領　4大超商優惠一次看

速食店最新大阪燒唐揚雞限時開吃

更多熱門

相關新聞

最新「香辣坦都里雞堡」開吃了！

最新「香辣坦都里雞堡」開吃了！

新口味報到！健身族、蔬食控最愛的人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」推出全新點餐模式「秘制星絕配」，只需要指定潛艇堡口味就可以吃到黃金比例的現做潛艇堡，首波推出印度風味的「香辣坦都里雞堡」，即日起限時2個月開吃，售完為止。

超商獨家籤詩包子、超濃芋頭牛奶

超商獨家籤詩包子、超濃芋頭牛奶

超人氣4大芋頭飲品、甜點回來了

超人氣4大芋頭飲品、甜點回來了

德國三星主廚台北新餐廳4月、5月訂位全滿

德國三星主廚台北新餐廳4月、5月訂位全滿

宜蘭最新海景餐廳「笑ㄟ咖啡」開幕

宜蘭最新海景餐廳「笑ㄟ咖啡」開幕

關鍵字：

美食雲超商新品超商優惠超商美食布丁狗

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面