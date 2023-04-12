只要21元！超商獨家「布丁狗布丁牛奶」來了　還有超Q牛奶糖圓餅

▲7-11獨家開賣「布丁狗布丁風味牛乳」，香濃卡士達雞蛋布丁風味甜而不膩。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

布丁狗粉絲一定要買！就有超商推出獨家超Q「布丁狗布丁風味牛乳」，最便宜21元開喝，喝起來是超濃郁經典卡士達雞蛋布丁風味；另外，近日超商還有鹹食新品「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」，熱呼呼的熱壓吐司，咬下就能吃到香濃滑順的花生醬搭配炒蛋、低脂培根。

7-11門市獨家開賣超可愛「布丁狗布丁風味牛乳」，乳含量50%，喝起來是經典卡士達雞蛋布丁風味，甜而不膩，且即日起至5/2止還可享2件45元、6件125元；同步還有「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」，酥脆小圓餅送進嘴裡是甜蜜的牛奶糖風味，香甜可口，即日起可享2件8折、3件以上77折。

▲「布丁狗牛奶糖風味圓餅四連包」2件8折、3件以上77折。（圖／7-11提供，下同）



▲7-11全新「花生醬培根炒蛋熱壓吐司」，咬下就能吃到香濃花生醬、炒蛋與低脂培根。

7-11熱壓吐司推出全新口味「花生醬培根炒蛋」，現點現壓的吐司包裹著鹹香花生醬、炒蛋以及低脂培根，創造鹹甜口感，豐富層次讓人回味無窮，且即日起至4/14止可享「熱壓吐司任2件88折」，6/28前每周三購買熱壓吐司加贈OPEN POINT點數3%回饋。

▲狂賣百萬支超夯雪糕回歸了。（圖／業者提供，下同）

EKSELENCE艾可仕熱賣百萬支的經典雪糕口味重磅回歸了，首推酸甜系「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，選用雙層夾心製成，在外層巧克力脆皮與冰淇淋當中包裹著覆盆子石榴果醬，每一口都能吃到脆口巧克力佐以綿密牛奶冰淇淋，搭配酸甜覆盆子，完全不膩口，而另一款「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，打造超濃郁口感，即日起於全聯、全家正式上市。

▲▼有覆盆子石榴、焦糖雪糕口味任選。