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真的不是啤酒！超Q啤酒罐「打開是滿滿地瓜片」　超商獨家開賣

▲▼7-11開賣「台灣啤酒X金山藷童瑤」在地手作果香地瓜片2入組。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11預購推出獨家「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」（2入組）。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

酒鬼們先等等！這可不是真的啤酒！就有超商獨家找來台灣啤酒與金山藷童瑤聯名合作，打造超Q又吸睛的「啤酒罐果香地瓜片」，啤酒罐裡裝的是荔枝及鳳梨口味的地瓜片，一打開就能馬上享用，即日起開放預購。

7-11預購獨家推出「台灣啤酒X金山藷童瑤 在地手作果香地瓜片」（2入組），以台灣啤酒在地鮮釀經典口味香甜荔枝／甘甜鳳梨打造地表最強地瓜片，且包裝還超吸睛，是台灣啤酒最經典的啤酒罐造型。

▲▼7-11開賣「台灣啤酒X金山藷童瑤」在地手作果香地瓜片2入組。（圖／記者周姈姈攝）

▲啤酒罐造型超可愛。

▲▼7-11開賣「台灣啤酒X金山藷童瑤」在地手作果香地瓜片2入組。（圖／記者周姈姈攝）

▲又脆又香的地瓜片有香甜荔枝／甘甜鳳梨口味。

至於熱食，7-11也開賣最新「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」，嚴選石安牧場產銷履歷認證蛋製作，內含來自大岡山的剝皮辣椒、整顆在地鵪鶉蛋以及鮮嫩雞腿肉，吃起來口感滑順、鹹甜中帶點微辣，即日起於1300間7-11門市限定販售，至4/18前可享嚐鮮價39元（原價43元）。

▲▼7-11限定開賣「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。（圖／7-11提供）

▲「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」吃得到整顆鵪鶉蛋、雞腿肉以及剝皮辣椒。（圖／7-11提供）

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘「4款爆餡貝果堡」來了，首推這顆「片皮烤鴨堡」，嚴選櫻桃鴨胸醃製後慢煎熟成，再以火槍炙燒鴨皮搭配甜麵醬、小黃瓜及青蔥段，每一口都能吃到鹹、甜、香的罪惡口感，另一款「壽喜燒牛肉堡」則是強勢回歸口味，選用美國牛五花結合清甜壽喜燒醬汁，再堆疊脆紫洋蔥，大口咬下超滿足。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲還有海味十足的花枝蝦排貝果堡。

加碼吃海味滿滿的「百香花枝蝦排堡」，手工製成的花枝蝦排Q彈好吃，搭配酸甜百香果醬汁與生菜，口感清爽又不油膩，還有中西結合的「炙燒甜橙鴨胸堡」，炙燒過的帶皮鴨胸肉結合多汁水果、Q軟貝果，可是吃得到煙燻又帶有鹹甜的罪惡滋味，以上4款貝果堡即日起於四四南村的信義店限定開賣。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲▼貝果夾進烤鴨、牛肉壽喜燒超罪惡。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

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