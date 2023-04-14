武陵農場櫻花開不完　稀有重瓣象櫻、一葉櫻熱情綻放

▲象櫻在含苞時會有凸出的小花蕊，就好像是象牙一樣。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者 哈勇嘎奧／台中報導

有「櫻花博物館」之稱的武陵農場，擁有逾2.1萬株櫻花且品種眾多，著名紅粉佳人的壯觀花海甫結束，但目前仍有不少特殊稀有櫻花悄然綻放，吸引真正識貨的櫻花迷與花卉攝影行家一睹花顏，普賢象櫻、一葉櫻與鬱金櫻等櫻花品種，現在正是賞景最佳時期。

▲多重瓣的一葉櫻盛開時就只會有一片葉子留下。（圖／記者李哈勇嘎奧翻攝）

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武陵農場副場長胡發韜表示，以普賢象櫻來說，是粉紅色系的大型重瓣櫻花，花色初開呈深粉紅色，會隨時間逐漸轉為淡粉紅，再蛻變轉為白色櫻花，宛若呼應普賢菩薩白色大象坐騎，因此得名，此外花朵雌蕊退化成像是兩顆可愛的象牙，更神似普賢象的意象，加上花瓣多達21至50枚，分外美麗巨大。至於重瓣鬱金櫻，花瓣約15至20枚，花蕾初綻時交偏花瓣交偏綠色，至完全綻放花瓣受日光照射後顏色逐漸轉變為黃色，花心與花瓣偶帶著一抹桃紅色。

▲稀有的黃綠色的鬱金櫻非常特殊。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

爬武陵四秀的山友歸程休息時，正好看到奇異的象櫻，直說運氣真好每次來武陵時都會有不一樣的驚喜。一葉櫻名則是因花朵雌蕊因退化呈現葉片化，彷彿像一片葉子藏在花心中微微露出，雖偶有2葉發生，尚符合「一葉」櫻名稱，另其外層花瓣是深粉紅，內層是粉白色，由外至內顏色由粉紅轉粉白、由濃轉淡，透過圍繞20〜40片花瓣堆疊展現自然漸層、精緻細膩的層次美感。

▲遊客非常興奮的表示現在這稀有櫻花非常美麗。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）