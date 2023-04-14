做一年賺4年！海運超狂年終「航海員掀搶考潮」　合格率創11年新高

▲112年第一次航海人員測驗成績榜示，合格率創新高。（圖／航港局）

記者李姿慧／台北報導

近2年海運超狂年終獎金羨煞所有人，新進菜鳥做一年賺進4年收入，也吸引民眾搶考航海人員，航港局今(14日)舉辦航海人員測驗，合格人數創下11年來新高。海運業不僅豪發年終，還加碼年中獎金，連留學碩士返國也決定報考海洋大學學士後專班，首次參加航海人員測驗就合格，盼未來當上船長或考取驗船師。

海運業過去兩年業績超旺，長榮海運繼2021年發出40個月年終後，2022年又豪發45個月年終獎金，部分員工甚至領到52個月，今(2023)年還加發11個月「年中獎金」；官股企業陽明海運年終獎金加上分紅紅利也傳出最多領40個月，讓有興趣投入航海工作者也增加，航港局今年第一次航海人員測驗合格人數創下自101年航港局接辦測驗以來的歷史新高。

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根據航港局公布，112年第一次航海人員測驗於4月14日榜示。本次測驗報名人數777人，全程到考人數661人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副95人、一等管輪97人、二等船副9人、二等管輪8人，共計209人，合格率為31.62%。

航港局表示，航海人員測驗採科別及格制，需於3年內通過5科學科合格，經統計，這次測驗在一等船副部分，一次就通過5科的考生人數高達53人，顯示考生們都帶著立志當船員的決心期許自己一次達標；至於向來及格率都比一等船副略低的一等管輪部分，則是有92人於去(111)年第4次航測即已通過4科學科測驗，只差臨門一腳通過門檻，準備起來也較能專注，應該都是本次合格率創新高的主因。

由於3所海事院校因應業界需求配合開設航輪科系學士後專班，此次學士後參測人員合格率一等船副55.17%、一等管輪62.96%，學士後參測人員合格率為56.82%較整體測驗合格率31.62%高出許多，另在一等船副測驗合格的95人中，學士後專班的畢業生有32人，占所有合格人數的1/3。

▲楊易紋通過航海人員測驗，朝向船長夢想路前進。（圖／航港局）

其中28歲的楊易紋就是來自學士後專班，原本畢業於國立政治大學斯拉夫語學系，負笈出國赴莫斯科攻讀國際關係碩士學位，學成回國後遇上疫情，原本在營造集團工作，因緣際會接觸到離岸風電的海事工程工作，引起她對海上工作的興趣，更發現航輪學士後專班可以快速累績專業知識，決定報考國立台灣海洋大學商船學系學士後專班，且第一次參加航海人員測驗就全部科目都合格。

楊易紋說，她對未來充滿信心，也已經準備好，希望有機會可以當上船長或考取驗船師，投身更多更廣的海工項目，她相信這過程雖苦卻是一條不悔的路，只要堅持下去，便能登上自己設下的高峰。

112年度第二次航海人員測驗將於6月3至4日舉行，採網路報名，報名時間自112年4月15日0時起至4月24日下午5時止。