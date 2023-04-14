電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

記者黃翊婷／綜合報導

52歲吳姓計程車司機被指控從2021年10月起，多次赤祼上半身或戴頭套騷擾女鄰居A，2022年6月9日甚至在凌晨4時許全裸站在對方家門口，把當時恰好返家的A女嚇了一大跳。士林地院審理後，依公然猥褻罪判處吳男罰金9000元，得易服勞役9日。

▲A女走出電梯就看到吳男全裸站在家門口。（示意圖／記者許力方攝，非事發地點。）

判決書中提到，吳男與A女是鄰居，他熟知對方的生活作息，竟在2022年6月9日凌晨4時36分左右，脫光全身衣物裸露下體，從1樓住處走到2樓A女的住處門口，這一幕恰好被剛走出電梯準備返家的A女撞見。

A女嚇了一大跳，隨即向台北市北投警分局報案。檢警進一步調查，發現吳男早在2021年10月間就開始騷擾A女，時間長達5個月，他多次以赤祼上半身或戴頭套等方式，跑到A女家門口按電鈴，只是當時《跟蹤騷擾防制法》尚未開始實施，所以沒有適用的法律可以處罰，沒想到他仍不知悔改，安分了3個月又對A女展開騷擾。

士林地院法官認為，吳男任意縱容自己的私慾，在社區大樓內公然裸露下體，破壞社會秩序及善良風俗，考量到他犯後已坦承犯行，最終依公然猥褻罪判處罰金9000元，得易服勞役9日，全案仍可上訴。

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