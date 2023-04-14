　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

記者黃翊婷／綜合報導

52歲吳姓計程車司機被指控從2021年10月起，多次赤祼上半身或戴頭套騷擾女鄰居A，2022年6月9日甚至在凌晨4時許全裸站在對方家門口，把當時恰好返家的A女嚇了一大跳。士林地院審理後，依公然猥褻罪判處吳男罰金9000元，得易服勞役9日。

▲▼電梯。（圖／記者許力方攝）

▲A女走出電梯就看到吳男全裸站在家門口。（示意圖／記者許力方攝，非事發地點。）

判決書中提到，吳男與A女是鄰居，他熟知對方的生活作息，竟在2022年6月9日凌晨4時36分左右，脫光全身衣物裸露下體，從1樓住處走到2樓A女的住處門口，這一幕恰好被剛走出電梯準備返家的A女撞見。

A女嚇了一大跳，隨即向台北市北投警分局報案。檢警進一步調查，發現吳男早在2021年10月間就開始騷擾A女，時間長達5個月，他多次以赤祼上半身或戴頭套等方式，跑到A女家門口按電鈴，只是當時《跟蹤騷擾防制法》尚未開始實施，所以沒有適用的法律可以處罰，沒想到他仍不知悔改，安分了3個月又對A女展開騷擾。

士林地院法官認為，吳男任意縱容自己的私慾，在社區大樓內公然裸露下體，破壞社會秩序及善良風俗，考量到他犯後已坦承犯行，最終依公然猥褻罪判處罰金9000元，得易服勞役9日，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／11:54規模4.1地震！　最大震度4級
獨／玖壹壹春風「二哥」槍轟爆頭亡　原因曝光
老父「堅持不請看護」！女兒只出一張嘴　孝子生日暴斃
快訊／3550人棄領6000！　7人失格原因曝
特斯拉國道狂閃大燈！　雷射筆逼前車讓開
快訊／美軍機密大量外流　嫌犯「21歲空軍」抓到了
台鐵車站旁性侵妙齡女！　她喊「救命」遭砍脖子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

下橋準備左轉…高雄2聯結車爆追撞！擋風玻璃炸裂「1傷送醫」

專偷台電電纜線！彰化大盜3次作案畫面曝　住處遭逮羈押獲准

電動自行車誤上國道「後車狂閃」　警護送離開...最高罰6千

快訊／國一南下鼎金段3大車追撞　1人受困待援...後方車流紫爆

團費沒入公帳...國中生加入管弦樂團不准退出　家長怒：簡直黑道

特斯拉國道路肩狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

出租帳戶讓詐團洗錢「3月賺1萬5」判刑4月　還要賠被害人200萬

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

假「台新證券App」詐欺　詐團狂削2500萬...租別墅還開野馬跑車

電梯打開驚見「鄰居全裸站家門口」　她忍8個月1招反擊

下橋準備左轉…高雄2聯結車爆追撞！擋風玻璃炸裂「1傷送醫」

專偷台電電纜線！彰化大盜3次作案畫面曝　住處遭逮羈押獲准

電動自行車誤上國道「後車狂閃」　警護送離開...最高罰6千

快訊／國一南下鼎金段3大車追撞　1人受困待援...後方車流紫爆

團費沒入公帳...國中生加入管弦樂團不准退出　家長怒：簡直黑道

特斯拉國道路肩狂閃大燈+雷射筆逼讓　網怒轟「電動8+9」警怒了

出租帳戶讓詐團洗錢「3月賺1萬5」判刑4月　還要賠被害人200萬

公布高端EUA密件...害股價暴跌22元　「不演了新聞台」挨告操縱股價

澎湖20門市才有！　超商賣破百萬支「仙人掌霜淇淋」復刻回歸了

唱活《模仿犯》胡建和孤獨感　白安認了走心：需要抽離一下！

買新玩具天竺鼠「腳掛床邊」軟爛趴好　媽笑：好像我撲床的樣子

快訊／11：54發生規模4.1地震　最大震度4級

江宏恩「肥龍變小龍」　胖瘦自如網驚呆！

選一張牌卡 測在別人眼中你具有哪種動物特質？

龍潭痛風餐！「肥美生蚵＋大白蝦」450元無限爽嗑、啤酒暢飲更痛快

iOS 17六月登場　爆料曝11大更新方向

高雄4餐廳新入選《米其林指南》　老饕哀號：更難訂到位了

社會熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

即／前高階警官出遊越南猝死

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

台版柬埔寨首腦裝乖拔草　返家虐死3人

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

香菱曝圤智雨有潛規則　他提告自爆收錢炒新聞

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

彰化3男載「大肥腸」倒濁水溪！被逮下場慘了

新北「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

更多熱門

相關新聞

女星豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍險喪命

女星豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍險喪命

外型亮麗曾出演過多部戲劇的C姓女藝人，去年初與許姓閨蜜在吳姓男友人豪宅家玩，期間3人玩骰子吹牛助興，並約定輸得要喝酒。不料，吳男酒過三巡失控，衝進廚房拿水果刀朝C女、許女一陣亂砍，2人身受多處刀處，所幸送醫及時未釀遺憾。吳男也被依殺人未遂罪起訴，全案審理中。

健美界自然王被指尻藥尻很兇　2教練允賠120萬卻賴皮

健美界自然王被指尻藥尻很兇　2教練允賠120萬卻賴皮

惡男打女友綁報廢汽車性侵　重判11年

惡男打女友綁報廢汽車性侵　重判11年

2法官遭彈劾還獲甲等　司法院打臉改評

2法官遭彈劾還獲甲等　司法院打臉改評

掐死馬國女大生　密錄器拍到兇嫌嘴角上揚　

掐死馬國女大生　密錄器拍到兇嫌嘴角上揚　

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

靜宜女大生「氣場超怪」　同學揭她私下為人

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

愛上會很累的三大星座！

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面