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掐死馬國女大生！密錄器驚見他詭笑數次　辯方抗議：嘴角上揚

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲30歲陳柏諺掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生被依殺人罪起訴羈押至今。（資料圖／翻攝自Facebook）

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生被依殺人罪起訴羈押至今，法院29日開庭，陳仍堅稱是加工自殺。法官當庭勘驗命案後，陳返租屋處吞藥輕生、送醫過程的警方密錄器。密錄器中，陳躺床上向父母、警說「我殺了人」，送醫全程更詭異「微笑」數次，其辯護人則認譯文中「微笑」有主觀評價，當庭要求改「嘴角上揚」。

自稱「營造業」陳柏諺，去年10月13日於鶯歌租屋處打電話向家人透露輕生念頭後，隨後吞大量止痛藥，家人也報警求助，警方獲報後破門進入，陳昏昏沈沈之際突說「我殺了人」，並清楚說出完整地址，警查覺有異，立刻請士林警上門查看，果然發現蔡女倒臥床上，已明顯無生命跡象，法官今也當庭勘驗警方密錄器還原當時實際狀況。

▲▼▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日遭殺害陳屍租屋處，校方現已通知其家人，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

▲甜美的銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生在租屋處遭掐斃。（資料圖／翻攝畫面）

警方密錄器中顯示，10月13日17時28分陳的父母與警員進入陳嫌鶯歌租屋處，陳的臥室地上藥物散落一地，陳則仰躺在床上，警問「你是太累還是怎樣」，陳則用左手蓋臉嘆了口氣虛弱說「我殺人了」，更面露微笑，警嚇壞問「殺誰！你殺誰啦，那個人住哪？」陳母聽見嚇壞也著問，陳則清楚念出完整地址，而鳳鳴所警員陳軒宏不敢輕忽，立刻傳地址給同事蔡宗達，並請當地警到案發地看。

陳員接著追問「他你的誰？」，陳母緊張用台語說「怎麼給她殺的，什麼名字」，陳接著講蔡女全名，警又問「你把他怎麼了？」陳露微笑說「殺死，我把她殺了」，警問「你怎麼確定」，陳員隨後打給同事說「他說他把他女友殺死，我傳地址給你，你過去看一下」，陳則又默默說「她死透了，我把她掐死了」；陳員則向電話那頭同事說「精神狀況是還OＫ」。

法官勘驗完第1、2段影片後，問檢辯雙方意見，陳的律師說，影片譯文是否能將「發出聲音持續微笑」刪除，改「嘴角持續上揚」因涉及評價；公訴檢察官則說「微笑部分大螢幕不清楚，但桌機很清楚」。

第3段影片，警問陳出生年月日，陳清晰回答，警也追問什麼時候發生命案，陳說「今天早上10點多」，接著救護人員抵達，陳慢慢起身，警向救護人員說「我先確認他說的是不是實話」，陳上擔架後再度露出微笑說「我說的是實話」。

第4、5段影片，陳上擔架後晃頭又露笑容，進了電梯後，陳母無奈對他說「一直跟你說，你自己怎樣沒關係，不要傷害別人」，陳不理又再說一次「她死了」且眼神飄移；上救護車後，陳員打給同事「他說自殺，但有說去士林區，我有請達哥去確認一下」，陳員看著陳問「你走時，她有沒有呼吸」，陳躺擔架上說「死了，沒心跳」，並清楚向警說他是開車去開車返家，車子停在社區地下室，蔡女租屋處鑰匙在他車上。

第6段影片顯示當晚18時19分，陳員接到同事電話，確定蔡女已無生命跡象，快速流利宣讀嫌犯權利隨即將躺在擔架床上的陳上銬，陳被上銬後則冷靜說「可以給我被子嗎？」，警接著問「到底發生什麼事？你不想講也沒關係」，陳則說「她想死、重度憂鬱症」。

▲▼鳳鳴。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲鳳鳴所警員陳軒宏，因辦案敏感度與過人直覺發現整起詭異命案。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

第7段影片，警再度問「為什麼殺了你女朋友」，陳回「她想死」，警又問「她想死你就殺她？有掙扎嗎？」，陳說「好幾次」，警為釐清案情問「你們認識多久」，陳說「ig認識，10月7日第一次見面就同居了」。

第8段影片，顯示到聖保祿醫院時間為18時46分，陳躺病床上等檢傷分類，陳警此時與救護人員討論事發經過真假，陳警則說「結果是真的」。

8段影片，陳辯護人認筆錄譯文中「微笑」會帶來主觀評價，引起誤會，請法官將「微笑」改為「嘴角上揚」至於眼神飄移則改「視線移動」，法官則表示會將意見記載改為中性詞。

公訴檢察官則表示意見說，今日勘驗結果可知，被告是在上銬後，知道事態嚴重，即將面對司法制裁，才說出他也想死，根據去年10月17日被告偵訊內容，是吃藥做了很多夢，因此「日有所思夜有所夢」，才會做出微笑表情，這樣的反應並不罕見。

陳的辯護人稱，陳男符自首要件，且警當時也指出他意識清楚，清楚交代犯罪過程細解，此部分也有聲請測謊，更指出公訴檢察官所述是臆測，無證據證明，反無罪推定原則。

至於，法院另外囑託醫院進行「量刑鑑定」上回開庭陳的辯護人表示能有多點選擇，不能影響被告人權，此次法官也當庭提出台安、萬芳時間上可以配合；陳的3名辯護人一致認萬芳醫院吳姓醫師較專業，且具有馬來西亞身份，應該會以客觀做出鑑定，最後還強調不會去考量醫師背景；檢則表示等鑑定資料回來再表示意見。

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