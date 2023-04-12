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社會 社會焦點 保障人權

健美界自然王被指尻藥尻很兇　2教練允賠120萬卻賴皮結局出爐

▲▼ 。（圖／翻攝自IG/s_steven_chang）

▲健美比賽常勝軍張男遭同為教練的劉男、蕭男，於網路上指控他是靠「服用藥物才有健身成效且有割女乳」。（圖／翻攝自IG/s_steven_chang）

記者黃宥寧／台北報導

北市健身圈小有名氣的張男，2021年遭同圈子的劉男於臉書、IG發文抹黑說「尻藥尻很兇還割過女乳」等文字，而蕭男更轉貼劉男文章，導致多人瀏覽，嚴重影響生計及名譽；張男氣到找2人理論，對方卻撂人助陣，最後則在張男經營的健身房，以120萬達成和解，卻遲未給付，劉只好提「履行協議」訴訟，法院判決日前出爐。

擁有結實肌肉的張男指控，劉男於2021年2月5日在IG、FB公開貼文：「內線消息一個號稱自然王的前同事爆料，自然王7、8年前，在Go Gym尻藥尻很兇，然後醫師還爆料自然王割過女乳」、「有本事到IFBB PRO，世界最大的健美組織，拿張職業卡，幹掉我！欺騙健身大眾稱自己自然王，噁心！」。

然而，同為健身教練的蕭男則在同日轉貼劉發的文章，導致IG使用者閱覽該版面後，均可看見文字內容，張認已侵害到他名譽權，同年月7日，蕭、劉就文章內容表示願共同給付120萬與張簽和解；刑事部分，劉男被依散布文字誹謗罪，處拘役50日，可易科罰金、蕭依犯散布文字誹謗罪。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG/s_steven_chang）

▲張不滿不抹黑提告。（圖／翻攝自IG/s_steven_chang）

豈料，蕭、劉耍賴事後未給付和解金，張只好提起履行協議民事訴訟，2人未在言詞辯論期日到場，採一造辯論判決。

法官查當時刑事審理時，2人辯稱留言並不是說張而是另有其人，且張在同年月7日17時許透過電話表明如劉不處理貼文及留言爭議，將會找上門處理，以此恐嚇危害生命、身體，導致心生恐懼，至於和解書也是因當時聚集大量不明人士在張的工作室，是被脅迫才在空白A4紙上簽名，再由張一人自行書寫協議內容作為和解書，雙方並沒有就和解協議書達成合意。

法官經查發現，張在2016年建立的粉絲專頁自我介紹載明「自然的偶像」內文也是說自己是自然健美王者，且工作欄也有寫曾在Go Gym擔任健身教練，其貼文底下，友人也多以「自然界的王者」、「自然的偶像」、「自然王者」等語回應，因此張主張自己健身界大家都知道的「自然王」可採信。

且加上當時蔡姓證人在刑事審理時有證稱，自己從事健身教練4年，有在GoGym工作過，後來又去運動中心當教練的人就只有張，再者，po文有提到自然的偶像跟拿到很多獎的，這幾點就只有張符合，在健身界大家都知道劉男發文指的就是張沒錯。

至於2人稱在和解過程中，是遭人持武器恐嚇，但當時有警方到場關切，若有此事為何不向警方陳述，認說詞不合乎情理，且2人曾在2021年2月24日以存證信函撤銷2021年2月7日簽署和解契約，顯然2人對和解內容都詳知，並非在空白紙張簽名而不知其內容。

法官認雙方已以120萬元達成和解，且被告並無被脅迫之情，張請求有理，蕭、劉須屢行和解賠償120萬。

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