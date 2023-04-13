「成為連民眾黨都支持的對象」　徐巧芯辦「類辯論」3點嗆費鴻泰

▲徐巧芯舉辦政見發表會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨內部立委初選，台北市議員徐巧芯為挑戰現任同黨籍立委費鴻泰，展開「費芯大戰」，被外界視為黨內新舊交替之爭。徐巧芯今（13）日召開政見發表會時表示，要向選民報告政見主張，且也有邀情已拒絕的對手費鴻泰，期盼互相切磋來場君子之爭，來場「類辯論」。徐巧芯提出三點，說明自己是非綠聯盟整合的前鋒，以即可成為國會即戰力，並再次訴求國民黨應發揮傳承精神。

徐巧芯說自己不是政二代，從小在早餐店長大，因此想要優先服務家鄉，希望升格服務，優先且唯一的方式就是劍指立委，人民對民進黨的執政很失望，同時也對在野黨的監督火力不滿，「希望我出來能展現新的態度，大家可能會認為我與眾不同，但我絕對可以助攻國民黨，幫助2024重返執政」。

徐巧芯自信表示，「我可以成為非綠聯盟的整合先鋒，特別感謝民眾黨主席柯文哲及新竹市長高虹安對我的鼓勵，黨主席朱立倫經常提起非綠聯盟，在我身上成為可能！只是團結國民黨不夠，要有更多力量才能政黨輪替，要成為連民眾黨都支持的對象」。

徐巧芯接著指出第二項，自己能成為國會即戰力，因為是少數好好經營社群的政治人物，「過去我曾揭露民進黨前台北市長候選人陳時中的種種，包括下午的側翼同樂會，這種戰法在過去傳統的國民黨是沒有的，加上唐鳳、陳宗彥，我都在第一時間作出行動，我認真追逐對手的弱點且從來不手軟」。

第三項，徐巧芯再次強調，國民黨應該要發揮傳承的精神，總要有一天有人出來改變，選舉是一棒接一棒，希望能接住費鴻泰的這一棒，這貼近年輕人及中間選民，國民黨不該依賴過去而要迎向未來，國民黨應該讓年輕人在黨內發展長才