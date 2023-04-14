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國安基金退場　鄭文燦：來無影去無蹤、不會影響股市

記者杜冠霖／台北報導

美國3月生產者物價指數（PPI）年增2.7%，為兩年多來最低增速，華爾街股市主要指數收高；國安基金昨（13）日表示不再互盤。有專家憂心會影響市場，行政院副院長鄭文燦14日受訪時回應，現在經濟、股市、外資平穩，因此委員會決定要退場，採取來無影去無蹤方式，不會影響股市。

▲國安基金護盤史。（圖／記者陳依旻製表）

▲國安基金護盤史。（圖／記者陳依旻製表）

國安基金自去年7月12日晚間召開臨時委員會授權進場，自7月13日起進場進行「史上第8次護盤」，護盤時間已追平2015年、史上最長的「232天」，進一步觀察國安基金護盤績效，以昨日收盤價（15,932點）來看，和進場時（13,950點）相比，台股已上漲14.20%，等於這275天，國安基金助攻台股上漲逾1成，績效在8次護盤史上排行老三。

美國3月生產者物價指數（PPI）年增2.7%，為兩年多來最低增速，華爾街股市主要指數收高；國安基金昨（13）日表示不再護盤。台股今早盤以15854點開出，上漲49點，後漲幅擴大至近百點，指數挑戰15900關卡。

至於國安基金退場是否擔心影響市場？鄭文燦回應，不會，國安基金進退場時間點採取共識決，去年七月為了消除不必要市場因素，因此進行護盤，這是史上第二長的國安基金護盤時間，現在經濟、股市、外資平穩，因此委員會決定要退場，採取來無影去無蹤方式，不會影響股市。

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關鍵字：

鄭文燦國安基金台股

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