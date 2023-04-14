「4生肖」天生自帶財氣！第1名一輩子不愁錢　日子越過越富裕

▲艾菲爾老師分享，有4生肖是一出生就帶著財氣。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人一生都在追求財富自由，不過有些人一出生就自帶財氣，一輩子都不必擔心沒錢花。「 塔羅牌老師艾菲爾 」就分享指出，有「4個生肖」這輩子不愁吃穿，且越老越好運！其中今年28歲或16歲的年輕朋友，以及進入40不惑的青壯年，將靠著自己越過越富裕。

第四名：生肖鼠

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屬鼠人對錢非常敏銳，而且不會因為是小錢就不賺，也不會因為小事怠惰工作。對於投資，也會選擇風險低的，不會拿自己的錢去冒險。再加上生肖鼠善於儲蓄，通常在30歲前，就可以存到第一桶金。

尤其是84年丶96、08年的生肖鼠。天生財氣無法擋！

第三名：生肖虎

屬虎者的能力好，工作上也敢衝敢拼，財務分配上條理分明。投資丶理財時也會不斷自我精進，吸收專業經驗，再仔細評估。加上生肖虎金錢的態度積極，因此財運方面非常的活躍，旺財旺運。

尤其是86年丶98、10年的生肖虎。天生財氣無法擋！

第二名：生肖雞

屬雞者本身能力不錯，出社會後更能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢機會。發達後也不吝於付出，對身旁的朋友丶同事都很大方。因此財運會隨著日子大幅度上升，想要創業丶投資丶經商都會有好運。

尤其是81年丶93、05年的生肖雞。天生財氣無法擋！

第一名：生肖豬

屬豬者天生就是有福氣的人，財運也比他人好，由於生肖豬不會庸人自擾，加上隨和的性格，為人慷慨大方，累積了很多人緣財，不管走到哪都很受歡迎。財運方面也能廣結善緣，賺到別人賺不到的錢。就算不是含著金湯匙出生，日後也可以靠自己越過越富裕。

尤其是83丶95、07年的生肖豬。天生財氣無法擋！

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