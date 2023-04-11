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「4生肖」要轉運了！過完閏2月「歹年冬」錢財滾滾來

農曆閏2月之後，有4生肖會悄悄轉運。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲過完農曆閏2月之後，有4生肖會悄悄轉運。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

19年一次的農曆閏2月自3月22日開始，由於閏年在民俗上被視為「歹年冬」，因此在這個月凡事都要當心。大陸「運勢女王」指出，在閏2月過完後，有4生肖會悄悄轉運，遇見貴人，財運大旺，好事不斷。

生肖虎

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農曆閏2月期間，工作上可能遇到一些小人的刁難，但並不影響自己的發展之路，保持好心態、做人大器，這樣一來就會對一切有實實在在的把握，做人做事也更加順利，將在農曆3月的開局實現更大的進步和發展，投資和生意都相應變得順利，因此貧窮的生活即將結束，生活一直在變好。

生肖兔

屬兔的人個外溫和，也格外好相處，日常生活特別受歡迎，因為他們巧舌如簧，很擅長表達，再加上態度真誠，所以生活和事業都會受到大家的認可和支持，生意將會實實在在地做好，閏2月後成長加快，而且心態更加平和，無論生意還是事業，都進入一種成功的狀態，這樣的狀態能夠維持下去，一直到年底。

生肖牛

屬牛的人腦筋靈活，做人做事坦率大器，生活中會遇到形形色色的人，卻不會得罪任何人，而是把握自己該做的事，什麼時候都讓人放心，在農曆閏2月結束的同時，能夠順利把生意做得更加圓滿，家庭相應也有所進步。可以說最難熬的一個月就是這個時候，只要撐過就海闊天空，之後不僅生活美好，而且萬事也值得期待。

生肖猴

屬猴的人非常聰明，能看清當下的現實，不會好高騖遠和妄自菲薄，能夠把握最合適的機遇，讓人生騰飛，從上半年到下半年，生意格局順暢，特別是農曆閏2月過去，有了新的出路，也有更多的貴人指點，把貧窮的生活都拋到腦後，日子越過越好。

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