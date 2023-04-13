貨車「輪胎磨成光頭」自撞…滿地肉泥　國道警怒曝屍照：處理3hrs

▲國道魚貨車自撞，「在地漁貨」遍布。（圖／國道公路警察局）

記者許凱彰／雲林報導

國道1號北上229.3公里路段，10日晚間發生一輛大貨車自撞內線車道護欄的車禍，當時車上的魚貨全散落在地，現場狼藉，車流一度回堵。在車禍現場，車胎「胎紋全沒了」的狀況也成了亮點。對此，國道警察針對此次的車禍表示，現場滿滿魚腥味，花了3個多小時處理。

▲▼魚屍亂噴被輾成肉泥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該貨車載滿漁貨，10日晚間從宜蘭出發南下，行經國道1號北上229.3公里路段時右前輪爆胎，導致車輛失控而撞上內線的護欄，整輛車直接飛到北向車道，車上的魚貨也灑滿地，大量的魚貨散落滿地，被經過的車輛輾爛成肉泥，現場也因清理事故而造成回堵。

▲車上的漁貨噴滿地，國道警察處理了3個多小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

車禍後檢視現場，發現該貨車的輪胎幾乎是「光頭」，完全沒了胎紋，連鋁圈都嚴重變形。國道警察表示，該場車禍南北向車道都受到影響，現場處理了3個多小時。同時，也提醒用路人，「輪胎隨時要檢修」，車輛勤保養出車要檢視，胎紋輪軸也不可輕忽。

不僅如此，國道警察也分享爆胎保命的3大原則，包括「鬆油門勿急踩煞車」、「抓穩方向盤」、「自然滑行靠邊停」。

▲國道魚貨車爆胎自撞，輪胎磨成光頭，鋁圈也變形。（圖／國道公路警察局）

車禍畫面曝光後不少用路人質疑「是再生胎？」也有人紛紛表示，「損失+罰款+賠償，都可以換很多次新輪胎了」、「前輪爆胎真的不好救，輪胎是生命線不能輕忽啊」、「節省小錢，賠大錢又拿性命開玩笑，得不償失啊」、「胎紋檢查應確實執行、不合格應重罰」。