員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收　地主轟「公所無作為」

記者唐詠絮／彰化報導

員林市後火車站6米聯絡道路封了，塞成一團，經過用路人開罵，「封一半怎麼過」，若遇到急難需救護，還得繞路10多分鐘，苦主貼出公告，「6年前由地主租給公所，但至今公所毫無作為，因此封閉路段催請公所把路打通」，對此公所表示，因財政有限，將會盡力籌措徵收費用，預估要3000萬元。

▲員林市後火車站道路封一半。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者實地追查，後火車站聯外道路原本是封閉，僅容天橋開放通行，員林鐵路高架化後，公所爭取開闢後火車站聯絡道，原本應開拓12米道路，但礙於經費問題，6年前市公所與兩側土地所有權人協議承租，6年為期，今年2月租約期滿。

地主說， 6年過去了，公所毫無作為，也沒有要拓寬、還要繼續承租，但這塊土地他們也要用，才會忍受罵名，進行封路，希望公所能盡快工程施工。

今天行經現場的車輛非常的多，封路後僅容小車及機車通行，若遇到緊急救護案件，救護車或是消防車就得多繞10多分鐘，非常的不便民，也希望公單位能出面解決。

公所表示，在今年2月底契約期限屆滿前，已積極地主提出調整租金暨租期等條件續租等相關協商，該圍圈地主恐有多方考量，迄今仍不願續租予市公所。

公所強調，目前朝向徵收程序辦理，惟徵收開闢計畫道路須依相關程序作業除需耗時冗久，且徵收經費約估3千萬元不等，目前市公所除持續與該地主溝通協調外，亦研商加速徵收方案中，期盼流程完成前，先給予市公所承租，以符合大眾利益。