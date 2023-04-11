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首起「法官關說法官」！前法官高明哲一審無罪　上訴稱暴瘦11公斤

▲▼高院刑事庭前法官高明哲(中)被起訴涉犯枉法裁判罪嫌，北院一審判他無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲高院前法官高明哲(中)被起訴涉犯枉法裁判罪嫌，一審無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院前法官蕭仰歸，因兒子犯下肇事逃逸罪，12年前逕向當時高等法院承審合議庭審判長高明哲關說，讓兒子改判無罪確定。高明哲日前被依照「枉法裁判罪」提起公訴，一審獲判無罪，檢方上訴二審，高院首度開庭時，高明哲仍宣稱無罪，還說因為本案，自己暴瘦11公斤。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年剛從大學法律系畢業後，就犯下肇事逃逸案件。基隆地檢署起訴後，一審基隆地院將蕭賢綸判刑6月、緩刑2年，並應支付3萬元給與公庫。案件上訴二審高等法院審理時，蕭仰歸擔心兒子有前科不能報考律師、司法官，因此向承審案件的高等法院合議庭審判長高明哲關說。

而高明哲在2000年1月5日偕同受命法官高玉舜前往開審理庭，行經法庭密道（專供法官開庭使用）時，高明哲向高玉舜表示，希望本案可以判無罪。之後高明哲等3名法官評議後，中間一度爭執，但最後高明哲以審判長的身分影響陪席法官林洲富，並製作無罪判決書，全案因此以2比1評議為撤銷原判決改判無罪，檢方未上訴，蕭賢綸獲判無罪確定。

事件爆發後引發爭議，相關法官均辭職轉任律師，僅高玉舜目前仍任司法官，擔任司法院司法行政廳長。此外，公務員懲戒委員會最後決定將蕭仰歸休職6個月，高明哲則降2級改敘；至於檢方則認為高明哲當時涉犯「枉法裁判罪」，提起公訴。

高明哲涉及刑案部分，一審獲判無罪。檢方上訴第二審，高等法院10日首度開庭審理。高明哲仍做無罪答辯，還說自己因為本案而暴瘦11公斤，身心俱疲，自己並未枉法裁判，請求法院駁回檢方上訴。

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