成大醫院推動虛擬健保卡　居家照護使用人數雲嘉南居冠

▲2023年1月起，成大醫院每一個門診診間皆可受理使用虛擬健保卡，包括居家照護場域亦可使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院2023年開始，全院門診各科皆可使用虛擬健保卡就醫，提供民眾更便利的就醫環境，不但減少接觸風險，也降低實體健保卡未帶或毀損所造成的不便性；甚至以往居家醫療照護時，會遇到網路訊號不穩、過慢等困擾，也都因此獲得解決。

針對年長者、幼童等沒有手機的民眾，家屬也可開通他們的虛擬健保卡，綁定在自己的手機，若有臨時狀況，也可視情況授權給其他親屬或陪伴者進行就醫。相對實體健保卡，虛擬健保卡更保障民眾的就醫權益。再搭配成大醫院自行開發「成大e醫療通」APP，於看診後，使用APP繳費，更能減少批價等候的時間，既快速又方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成大醫院自2021年12月15日，即推動「虛擬健保卡」看診服務，由皮膚部率先啟用，病人出示虛擬健保卡QR code看診，再由醫護人員以掃描器取得健保卡號，但門診診間仍須配有掃描器，故使用人次不高。隨後健保署開發免掃描器，即可受理虛擬健保卡之授權程式，讓診間醫護人員操作更為順手，各診間無須配置掃描器。因此，從2023年1月起，成大醫院每一個門診診間皆可受理使用虛擬健保卡，包括居家照護場域亦可使用。

成大醫院居家醫護團隊表示，2022年底將虛擬健保卡推廣至居家照護，如遇到案家的網路不良時，可請家屬遠端授權完成讀卡作業；若實體健保卡不在案家時，也能請家屬透過虛擬健保卡的授權，協助個案完成看診，改善之前使用實體健保卡之網路傳輸，或病人健保卡未放在案家的窘境，也省去家屬來回奔波的時間，大幅提升居家照護的服務品質及效率。

依中央健康保險署南區業務組統計資料顯示，成大醫院2023年1-2月居家照護使用虛擬健保卡之人次，於雲嘉南縣市居冠。成大醫院截至2023年3月底，居家照護平均每個月使用虛擬健保卡完成看診的比率達60％，未來將持續推動，以造福更多臥床及行動不便的病人。