免再關7天！今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

▲今起確診者改「5＋n」，隔離期滿快篩陰即可提前解除自主健康管理。（圖／記者李毓康攝）
記者楊晏琳、李佳蓉／整理報導
防疫政策再鬆綁，自今（14日）起，確診者居家照護從隔離7天縮短至5天，隔離期滿快篩陰性，即可提前解除自主健康管理；若為陽性仍可出門，但應加強後續自主管理措施。此外，也取消補習班、托嬰中心、酒吧等24場域工作人員疫苗三劑令限制。新制上路，《ETtoday新聞雲》帶您一次看懂。
免再關7天！今起確診者改5＋n
指揮中心宣布，今日起，確診者居家照護縮短為5天，隔離期滿快篩陰性，即可提前解除自主健康管理。因自主健康管理日期從0天到7天都有可能，故被稱為5＋n措施。
「5＋n」四大QA一次解
Q1：7＋n改5＋n轉換期天數怎麼算？
指揮官王必勝解釋，歷來政策調整都是依照「確診時間」。原先11/7已改7＋n，因此11/7～13日確診就是7＋n；11/14確診則是改成5＋n。
Q2：只關5天不會有傳染力嗎？
王必勝說，確診隔離5天後即可出門，就算有傳染力但很弱，「傳染力不是說篩陽就一定有傳染力，隔離一定時間後傳染力就會下降。」他也舉例，過去有人PCR篩檢Ct值超過30，雖然被判定陽性確診，不過傳染力很弱，是差不多意思。
Q3：實施5＋n關完5天後仍快篩陽，可以出門嗎？
王必勝強調，隔離5天之後就可以出門，不論篩陰篩陽都可以出門，篩陽只是加強自主健康管理。而自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，但須全程戴口罩。
Q4：未來隔離天數會再縮短？
王必勝坦言，再縮短機會比較小。基本上與新冠病毒特性有關，若現在都是以Omicron BA.5為主的不變情況下，在一定天數下仍有一定傳染力，若要再縮短隔離天數，對於疫情蔓延等防治就會有問題。
取消24職類疫苗三劑令限制
指揮中心宣布，今日起取消各場所和24職類和矯正機關等工作人員「三劑令」和「快篩」限制。包含新冠肺炎公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所，以及24類場所等工作人員須完成新冠肺炎疫苗追加劑（第3劑）接種或快篩限制。
不過發言人莊人祥提醒，若相關工作人員有疑似症狀，一定要立刻快篩檢測，若是快篩陽也要盡快遠距視訊診療。
取消三劑令之24場所工作人員
教育部（共8項）：
．高級中等以下學校及幼兒園
．樂齡學習中心
．兒童課後照顧服務中心
．競技及休閒運動場館業
．社區大學
．游泳池
．短期補習班
．高級中等以下學校表演藝術類團隊練習。
經濟部（共9項）：
．錄影節目帶播映場所
．電子遊戲場營業場所
．資訊休閒營業場所
．視聽歌唱場所
．桌遊、麻將休閒館營業場所
．會議及展覽場館
．美容美體業
．大型餐宴、婚宴場所
．歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所。
勞動部（共1項）：
職業訓練場所。
衛生福利部（共6項）：
．托嬰中心
．失智社區服務據點
．衛生福利多元預防社區式活動
．親子館（托育資源中心）
．衛生福利機構（社區型）
．民俗調理業。
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