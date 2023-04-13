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母親節前哨戰開打！早鳥買涼夏家電、美妝專櫃大牌　最低不到3折

momo《寵愛媽咪預購會》（圖／momo提供）

▲母親節將至，寵媽商機提前噴發，網購平台衝出專櫃美妝買氣。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節即將來臨，加上已有不少人陸續領到現金6,000元，搶攻上半年這波熱門檔期與普發熱潮，網購業者祭出各項放大術優惠方案，讓民眾下單有買到賺到的超值感之外，母親節暖慶活動也提前開跑，現在挑選3C家電、美妝專櫃大牌就有下殺，犒賞媽媽還可再省荷包。

儘管距離母親節還有一個月，但在普發6000元加持買氣下，通路預期母親節買氣將提前發酵，東森購物網除了針對母親節送禮做推薦，也網羅換季涼夏大小家電，尤其隨著天氣逐漸變熱，買冷氣把握早鳥最後優惠，除了政府節能家電汰舊換新最高省5,000元，額外指定加碼登記最高回饋1,200樂透金、再送10%東森幣，刷永豐最高回饋9,500刷卡金。

東森購物網冷氣早鳥優惠（圖／翻攝自東森購物網）

▲隨著氣溫逐漸上升，購買冷氣也是消費者花費6,000元的選擇之一，東森購物網祭出冷氣家電優惠方案。（圖／翻攝自東森購物網）

母親節即將到來，momo購物網分享，澎湃的美妝豪禮是熱門的母親節送禮首選，近兩週專櫃美妝買氣年增飆四成，以經典明星精華液買氣最旺；而在解封出遊潮帶動下，美白護膚及彩妝商品備受消費者關注，即日起至4/13全館集結SK-II、雅詩蘭黛、蘭蔻、YSL、Kiehl’s、倩碧、植村秀、NARS、M.A.C等百大美妝品牌、破萬件超人氣商品優惠5折起。

蝦皮購物瞄準早鳥送禮商機，「4.18號會員日」當天推出最低5折的優惠預購專區，主打時尚穿搭、潮流新機及餐廳美食等多樣主題送禮，例如廚房好幫手的飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋，優惠下殺近8折；蘭蔻超未來肌因賦活露50ml小黑瓶推出4,380元優惠價，要讓媽媽們無痛下單。PChome 24h購物也嚴選實用家電、廚房鍋具、3C用品、美妝保養、保健食品、旅遊票券等下殺最低不到3折。

樂天購物觀察，自3月22日開放登記以來，站上「母親節」、「保養品」、「家電」等關鍵字成為熱搜，顯見已有不少民眾已著手規劃要善用6000元來採買母親節禮物。網站順勢推出母親節暖身慶活動，祭出千萬優惠券天天領，滿499折50元、滿1,200折100元、滿3,200折300元等，相當於現賺10倍回饋，並集結3C、美妝專櫃大牌，如Apple、Samsung、伊萊克斯、日立、虎牌、品木宣言、契爾氏、Jo Malone、雅詩蘭黛等下殺39折起，預期在普發6000元助攻下，母親節買氣相較去年同期可望成長5成以上。

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