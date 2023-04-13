6000元怎麼花？網購加碼把錢再放大　推冷氣早鳥優惠、特選品牌破盤價

▲全民共享普發現金6,000元。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

不少民眾陸續領到普發現金6,000元，該怎麼好好花費運用，在網路上掀起熱烈討論，有人打算存起來，也有人準備拿來添購日常用品或犒賞自己，網購業者嗅到普發商機，力推出夯品優惠與加碼回饋來刺激買氣，除了特選品牌有破盤價，搶在炎夏來臨前購買冷氣，搭配早鳥優惠可以讓荷包省更多。

普發6,000元陸續入帳後，東森購物網觀察消費6,000元以上訂單營業額較同期成長18.4%，為了讓消費更超值，平台加碼延長熱銷商品最高回饋20%東森幣，滿額再送霹靂聯名旅行袋，此外，隨著天氣逐漸變熱，買冷氣把握早鳥最後優惠，除了政府節能家電汰舊換新最高省5,000元，額外指定加碼登記最高回饋1,200樂透金、再送10%東森幣，刷永豐最高回饋9,500刷卡金。

▲隨著氣溫逐漸上升，購買冷氣也是消費者花費6,000元的選擇之一，東森購物網祭出冷氣家電優惠方案。（圖／翻攝自東森購物網）

同樣瞄準普發商機，蝦皮購物在「4.18號會員日」祭出全站逾百件商品最低25折，另集結25家特選品牌，例如寶拉珍選水楊酸淨透美膚組、小獅王辛巴智能高效蒸汽烘乾消毒鍋，根據各等級會員釋出專屬商品優惠回饋。即日起領取全站95折優惠券，4/18當天消費滿3,000元用券最高享6,000元折扣，白金蝦會員更加碼最高10%蝦幣回饋。

博客來則是依過去三倍券、五倍券發放經驗，觀察消費者在現金紅包普發後，會有集合全家人的現金消費的趨勢，因此瞄準「小家庭」需求，主打生活、3C家電用品。而在萬物皆漲的情況下，電商鮮食家也普發加菜金，只要在粉絲專頁分享打算怎麼花掉6,000元，就有機會得到等同現金的1,000元加菜金，讓小確幸再放大。