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快訊／王世堅控何志偉陣營傳假圖卡　嘆「得罪少東」：拿著綠旗幹壞事

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選競爭激烈，近日網路出現一系列圖卡，指控台北市議員王世堅背後的「影武者」是英系中常委黃承國。王世堅13日上午親自前往台北市政府警察局刑事警察大隊提告，他指控圖卡來自對手、綠色友誼聯系立委何志偉陣營，並說「有些人拿著綠旗搖旗吶喊、幹壞事」，加上背後有資源、有給錢，就會有人去辦事，「誰有辦法給錢？大家很清楚，我得罪了小老闆就對了？我得罪了他們的少東」。

▲▼王世堅到市刑大報案網路抹黑案件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市議員王世堅今天親自提告。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委初選駁火，王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，下周就要進行民調。社群平台近期出現一系列未署名的圖卡，除了指控黃承國是王世堅背後的影武者，指涉台北市黨部執行長趙心瑜與黃承國是男女朋友，還可能因此被列入民進黨不分區立委名單，是「黑道借殼上市」，並點名「英系為利益泯滅良心，黑金、毒品全搞一起」等語，就連內政部前部長徐國勇也中槍，被指與黃承國、王世堅、市議員劉耀仁共同涉入中泰花園住宅大廈拆除案。

王世堅今天上午親自前往北市刑大提告，他指控，他認為這些圖卡來自自己的對手，「只因為我挑戰了他們的少東嗎？只因為我挑戰了小王子，就要來這樣對我嗎？」他痛批，自己從頭到尾都主張，民進黨主席賴清德不應該、也不會介入選區協調，但這些圖卡還把賴清德扯進來，且賴清德也謹守分寸沒有來協調，因為這樣子就惹怒了對手陣營嗎？

王世堅表示，這些圖卡的假訊息、假新聞是子虛烏有、胡說八道，呼籲中央黨部應該出面制止這樣的行為，國家社會最不缺的就是假訊息、假新聞，「這些傢伙躲在鍵盤的背後，胡說八道一通， 汙衊人家，半生政治作為、名譽就這樣被他們毀了，我可以不選！但是不能被毀滅！這是最起碼的名譽欸！」

王世堅更進一步說，他做人有格調，希望製作圖卡的人適可而止，「因為一定會逮到你的！」他說，希望中央黨部出來制止這些事情，因為這些圖卡對自己的人格造成嚴重傷害，這是要毀滅王世堅，「我再次跟大家報告，本來我很灰心啦，我選完這個是最後一次，我再來不選，我本來這麼想，可是抱歉，容我收回我講過的這句話，我要跟這些魔鬼奮戰到底！怎麼樣？你（何志偉）家族在，我就跟你纏鬥到底！就這麼簡單！」

王世堅還說，民主制度不能世襲（指何志偉的父親陳勝宏、母親薛凌均曾任立委），請拿出自己的能力、作為獲得大家肯定，而不是用這種毀滅、污辱別人的作法。他並為近期遭傳是黃承國「女朋友」的台北市議員陳怡君抱屈說，有這麼惡劣的、泯滅人性的嗎？這些事情就是這群傢伙，請社會大眾看清楚，這是最後一個挑戰他們的機會了，「如果連我都被他們毀滅掉，那也沒有人可以挑戰得成了！」

此外，趙心瑜昨天晚間透過臉書意有所指地說，「悲哀啊，為泯滅人性的一個財團哀悼！蟑螂、老鼠都比你們乾淨！我隨時準備提告！」徐國勇也出示報案單說，已經找到至少十幾個人轉傳、分享誹謗自己的梗圖，他都提告，「誹謗者顯然有政治目的，誹謗行為的最終受益者，應該就是背後的指使者，這種誹謗行為的指使者，不應該讓他在政壇上立足」。

民進黨台北市黨部主委張茂楠13日上午也舉行記者會，痛批圖卡使用「姘頭」、「黑道幫派入侵黨機器」等不當文字，現在自己當黨部主委，黃承國也沒有垂簾聽政，怎麼用這種文字抹煞他人清白？呼籲不要把不相干的人拖下水，強調捍衛女性政治工作者的清白，譴責網路暴力，盼杜絕惡質選風。

▲▼王世堅投入立委初選，卻在網路遭人抹黑，在13日提告34名網友。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼王世堅投入立委初選，卻在網路遭人抹黑，在13日提告34名網友。（圖／記者邱中岳攝）

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