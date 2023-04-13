控人頭帳號抹黑！王世堅提告34網友：梗圖糟蹋人格

記者邱中岳／台北報導

北市議員王世堅13日上午11時許現身台北市刑警大隊，表示近期發現多個不同臉書人頭帳號開始一系列的抹黑貼文，內容包括「王涉入中泰花園2百億拆除案」、「王世堅就是英系」等語，針對這些網路造謠的34人名單提告妨害名譽。

王世堅宣布投入立委選戰後，近日卻傳出被人在網路上抹黑，名為「艾瑪愛嘛」臉書粉專有1691名追蹤者，從王宣布角逐士林、北投區立委提名後，就開始不斷發文、製作梗圖抹黑，王世堅痛批「糟蹋人格」。



▲王世堅投入立委初選，卻在網路遭人抹黑，在13日提告34名網友。（圖／記者邱中岳攝）

該粉專貼文內容提及「涉入中泰花園2百億元拆除案」、「黃承國過從甚密」以及「王世堅就是英系」等，王世堅透過兒子在網路搜證，並且備齊資料前往北市刑大提出告訴。

王世堅在進入刑大製作筆錄時，在市刑大門口接受媒體訪問，他表示，很多對話都是當初在黨內開會時的內容，對內部講的話竟然也曝光，他語帶保留不願說破是誰，指稱根本是特定人士，也認定是對手集團所為。

王世堅也替黃承國抱不平，直言當初黃擔任北市黨部主委，帶領北市黨部、議員，曾經在8年前創下27席全壘打，黨內許多人士是如何誇獎黃承國，現在竟然對其棄之如敝屣，當成馬桶、尿壺。

由於王世堅後續有行程，所以也出示委任狀，讓辦公室主任代為報案，目前全案正進入製作筆錄流程。