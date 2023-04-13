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王世堅首PO開箱影片！曝只有「2套內褲、襪子」　網讚：真男人

▲▼王世堅開始用智慧型手機了（圖／翻攝自王世堅臉書）

▲王世堅開始用智慧型手機，並透露剛開始操作真的很困難。（圖／翻攝自王世堅臉書）

記者江采蓁／綜合報導

投入黨內立委初選的民進黨台北市議員王世堅7日於臉書宣布決定開始使用智慧型手機和臉書社群，他表示，為了提供選民更專業、周到的服務，「我必須盡快脫離山頂洞人的行列。」他13日又於臉書貼出首支「開箱影片」，開箱支持者送的小禮物，更自曝自己僅有兩套內褲、襪子做更換，不少網友紛紛大讚「勤儉的真男人」。

王世堅表示，他跑行程時，有些熱情的支持者會送禮物鼓勵，他很感恩，所以他請幕僚錄影片謝謝大家，也讓支持者知道這些心意他們都很珍惜。他也提醒同仁收禮物一定要跟人家留電話，他才好回電說謝謝，然後貴重的不能收，大家工作賺錢很辛苦。像是支持者送水果幾顆可以，但不要整盒，這樣不好意思。

王世堅提到，他看到支持者送「台灣製造」的襪子覺得很好，就是要多支持台灣本土的優質商品。不過，他也透露，他每天洗澡就順便把內褲和襪子洗一洗、晾乾，這樣輪流穿，都能穿到乾淨的，「所以，我襪子跟內褲只有兩套替換，這樣我才會記得。如果多了新的襪子，我怕我會亂掉，這雙就先給同仁穿。」他最後也不忘提醒大家，第一次分享開箱影片，大家幫他按讚分享外，更重要的是幫他接民調電話。

王世堅也在留言補充一張「開箱照」，並寫下「我盡力了...」，看來操作社群對他真的是一大挑戰，不少網友紛紛留言鼓勵，「襪子內褲兩套替換洗是真的很節儉啦！」、「王議員新手機用得習慣嗎？」、「唯一支持台灣真男人！」、「世堅跟賈伯斯一樣精簡！」

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