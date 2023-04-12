　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

▲▼總統蔡英文接見加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

加拿大國會眾議院外交及國防事務訪問團抵台訪問，並於12日晉見總統蔡英文時親交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告。蔡英文感謝加拿大政府在重要國際場合積極捍衛台灣國際參與，並期盼透過洽簽台加「投資促進暨保障協議」（FIPA），深化雙方的夥伴關係；蔡強調，台灣樂意貢獻心力，與理念相近的國際夥伴共同堅守民主自由的價值，一起創造更大的成長及繁榮。

蔡英文提到，多位訪團成員曾經多次訪問台灣，感謝訪賓們長期在國會中支持台灣，也透過許多法案積極促進雙方的合作。最近剛完成出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，當中也過境美國。透過這次出訪，台灣向國際社會再次傳達守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應和支持。

蔡英文認為，面對威權主義不斷擴張，民主陣營的積極團結更顯得格外重要。加拿大也是台灣非常重要的民主夥伴，我們樂意貢獻心力，跟加拿大及更多理念相近的國際夥伴，共同堅守民主自由的價值。

蔡英文指出，我們也看到加拿大在新的「印太戰略」中，展現出對臺海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係。加拿大政府也在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等重要國際場合，積極捍衛台灣的國際參與。對於加拿大政府對臺灣的重視和支持，她再次表達誠摯的感謝。

蔡英文說，除此之外，台灣和加拿大在經濟、文化等等許多領域，也都有密切合作。在經濟方面，今年初，台加「投資促進暨保障協議」已經正式啟動談判。期待透過這項協議的簽署，深化雙方的夥伴關係，也帶動更多的經貿合作。

蔡英文表示，台灣和加拿大在經濟領域，具有高度互補性，加拿大也是CPTPP中非常重要的成員。我們希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP。台灣已經做好準備，共同遵守高標準的國際經貿規範，一起創造更大的成長及繁榮。

馬凱主席提到，中國政府在加拿大也進行許多的內部干預及影響行動，這使他們更加提高警覺意識，也讓許多同樣面對此一威脅的民主國家更加團結在一起，「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題」。

馬凱主席進一步表示，他們都了解台灣想加入CPTPP，並與加拿大洽簽「投資促進及保障協議」。特別是經濟議題上的進展斷斷續續，但訪團將協助推動朝正確的方向前進。事實上，沒有安全，就無法確保經濟的繁榮，這也是訪團此行的主要焦點。

▲▼總統蔡英文接見加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團。（圖／總統府提供）

另外，加拿大訪團也在今天晉見蔡英文時親交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告。據了解，加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」在加東時間3月30日公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告，該報告分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分，並強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異。

根據該報告內容，加拿大基於其「印太戰略」，將與台灣深化合作。報告中羅列台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題之進一步合作建議，並在結論中指出，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加國維持與台灣交往至關重要。

參與議員包括加中關係特別委員會全員12名及友台眾議員11名，共計23名跨黨派眾議員。該報告建議提升完整面向的台加關係，內容積極正面，且獲加國跨黨派議員支持。近來加國行政部門「印太戰略」及國會上述報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對中國威脅台海現狀之擴張行徑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
李昇基正式開戰韓媒　認了「友人勸分手」心疼妻
快訊／高端「腸病毒疫苗」　食藥署核准！
快訊／陸對台發起貿易壁壘調查　農委會3點回應
14男激戰12女！　夜店極樂換妻
快訊／宋晟睿被踩？　助總抗議擺出招牌手勢
快訊／疑打靶釀旗山火災　陸軍第八軍團回應了
史上最貴球鞋！6700萬天價落槌
快訊／三重警遭控賣假貨　8萬交保
爸小便亂噴…媽都坐尿上！他淡吐8字「推坑坐著尿」　破萬網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林右昌38歲買第一間房！鬆口認了：我在台北也買不起房

搶藍營鐵票　賴清德提名後首場秘密行程曝光

台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

賴清德獲民進黨提名參選2024　蔡英文喊話：Team Taiwan團結挺台灣！

陸對台展開貿易壁壘調查　陸委會：徒增對業者干擾

幕後／法艦穿台海真相曝　遭共軍「杭州艦＋2艘054」壓迫轉中線以東

PTT發文稱「共軍飛彈侵犯我國領空落領海內」下場慘了　軍方怒報警

快訊／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉：極少部分引註疏漏

蔣萬安首次赴議會施政報告　民進黨擬發動權宜問題杯葛

陣痛是必然的！　謝龍介談「費芯大戰」：巧芯讓我想起年輕的自己

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

林右昌38歲買第一間房！鬆口認了：我在台北也買不起房

搶藍營鐵票　賴清德提名後首場秘密行程曝光

台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

賴清德獲民進黨提名參選2024　蔡英文喊話：Team Taiwan團結挺台灣！

陸對台展開貿易壁壘調查　陸委會：徒增對業者干擾

幕後／法艦穿台海真相曝　遭共軍「杭州艦＋2艘054」壓迫轉中線以東

PTT發文稱「共軍飛彈侵犯我國領空落領海內」下場慘了　軍方怒報警

快訊／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉：極少部分引註疏漏

蔣萬安首次赴議會施政報告　民進黨擬發動權宜問題杯葛

陣痛是必然的！　謝龍介談「費芯大戰」：巧芯讓我想起年輕的自己

經濟部失職「害我窮！」　首宗氣候訴訟今開庭：籲檢討用電大戶條款

阿翰葡萄牙被搭話　當地人見他「狂喊2品牌」噴笑：到底怎麼回？

防肌少症！醫最推「1動作」打造翹臀辣腿　4步驟1周有感

高端「腸病毒疫苗」食藥署核准！第3期臨床試驗　疫苗有效性100%

米其林指南公布4月7家「新入選餐廳」　台北香色、高雄廖記米糕入榜

李昇基正式開戰韓媒　認了「友人勸分手」心疼：我妻子不能選父母

林右昌38歲買第一間房！鬆口認了：我在台北也買不起房

南瀛綠都心寵物運動公園啟用　帶毛孩參加運動趴拿好康

交往該不該AA？林采緹認「不喜歡每次都平分」　點出關鍵心態：最理想方式

不斷更新／廖任磊遭主審警告比賽節奏本季第一人

政治熱門新聞

「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼

內湖驚爆15槍掃射槍擊案　蔣萬安怒：絕不能容忍

台積電高雄廠生變！美女議員：房價已爆

台積電高雄設廠傳延後　陳其邁：投資不變！

快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　主要「航太活動」軍方緊盯

即／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉這樣說

朱立倫常會上牽手侯友宜！　「共站C位」互動曝光

法艦沿「中線以西」穿台海　他示警不尋常：馬克宏在國內壓力很大

「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

民進黨正式提名賴清德　14立委初選區激戰

徐巧芯政見發表會來了！日期曝光

幕後／立委表態力挺、侯友宜臉書談國政　1場會議＋這2人是關鍵

影射何志偉？　黃承國：大金牛掃了嗎

譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

更多熱門

相關新聞

賴清德獲民進黨提名參選2024　蔡英文喊話：Team Taiwan團結挺台灣！

賴清德獲民進黨提名參選2024　蔡英文喊話：Team Taiwan團結挺台灣！

民進黨中執會12日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統。總統蔡英文也在賴的臉書文下留言，強調堅守台灣的自由、民主，展現台灣走向世界的決心，是一致的目標，也是台灣人民的共同的期待，「我們都是Team Taiwan，團結一致，挺台灣！」

馬紹爾群島外交貿易部長抵台　蔡英文13日總統府接見

馬紹爾群島外交貿易部長抵台　蔡英文13日總統府接見

兒子莫名鬼剃頭 媽偷拍發現爆笑真相

兒子莫名鬼剃頭 媽偷拍發現爆笑真相

加拿大國防主席讚蔡英文高品質執政

加拿大國防主席讚蔡英文高品質執政

中共環台軍演　陳建仁：理性不挑釁為堅守原則

中共環台軍演　陳建仁：理性不挑釁為堅守原則

關鍵字：

蔡英文加拿大

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

《不熙娣》派翠克拒同台葛斯齊！

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

百萬YouTuber宣布！　搬來台灣住

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

樓上太吵！媽媽怒找房東「加價100萬」秒成交

2波全台變天　「雨更大」時間曝

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面