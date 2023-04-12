台灣議題就是加拿大議題　加國：與台灣交往至關重要

▲總統蔡英文接見加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

加拿大國會眾議院外交及國防事務訪問團抵台訪問，並於12日晉見總統蔡英文時親交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告。蔡英文感謝加拿大政府在重要國際場合積極捍衛台灣國際參與，並期盼透過洽簽台加「投資促進暨保障協議」（FIPA），深化雙方的夥伴關係；蔡強調，台灣樂意貢獻心力，與理念相近的國際夥伴共同堅守民主自由的價值，一起創造更大的成長及繁榮。

蔡英文提到，多位訪團成員曾經多次訪問台灣，感謝訪賓們長期在國會中支持台灣，也透過許多法案積極促進雙方的合作。最近剛完成出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，當中也過境美國。透過這次出訪，台灣向國際社會再次傳達守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應和支持。

蔡英文認為，面對威權主義不斷擴張，民主陣營的積極團結更顯得格外重要。加拿大也是台灣非常重要的民主夥伴，我們樂意貢獻心力，跟加拿大及更多理念相近的國際夥伴，共同堅守民主自由的價值。

蔡英文指出，我們也看到加拿大在新的「印太戰略」中，展現出對臺海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係。加拿大政府也在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等重要國際場合，積極捍衛台灣的國際參與。對於加拿大政府對臺灣的重視和支持，她再次表達誠摯的感謝。

蔡英文說，除此之外，台灣和加拿大在經濟、文化等等許多領域，也都有密切合作。在經濟方面，今年初，台加「投資促進暨保障協議」已經正式啟動談判。期待透過這項協議的簽署，深化雙方的夥伴關係，也帶動更多的經貿合作。

蔡英文表示，台灣和加拿大在經濟領域，具有高度互補性，加拿大也是CPTPP中非常重要的成員。我們希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP。台灣已經做好準備，共同遵守高標準的國際經貿規範，一起創造更大的成長及繁榮。

馬凱主席提到，中國政府在加拿大也進行許多的內部干預及影響行動，這使他們更加提高警覺意識，也讓許多同樣面對此一威脅的民主國家更加團結在一起，「台灣的議題，就是加拿大的議題；加拿大的議題，也就是台灣的議題」。

馬凱主席進一步表示，他們都了解台灣想加入CPTPP，並與加拿大洽簽「投資促進及保障協議」。特別是經濟議題上的進展斷斷續續，但訪團將協助推動朝正確的方向前進。事實上，沒有安全，就無法確保經濟的繁榮，這也是訪團此行的主要焦點。

另外，加拿大訪團也在今天晉見蔡英文時親交「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告。據了解，加拿大聯邦眾議院「加中關係特別委員會」在加東時間3月30日公布「加拿大與台灣：動盪時局中的強健關係」報告，該報告分為「加國與台灣之互動」、「加台貿易投資關係」和「區域和平與安全情勢」等三大部分，並強調加國的「一中政策」與中國的「一中原則」具有極為顯著的差異。

根據該報告內容，加拿大基於其「印太戰略」，將與台灣深化合作。報告中羅列台加在外交、安全、經貿、科技及原住民等各項議題之進一步合作建議，並在結論中指出，台海安全現狀並非穩定，在中國日益升高對台威脅之際，加國維持與台灣交往至關重要。

參與議員包括加中關係特別委員會全員12名及友台眾議員11名，共計23名跨黨派眾議員。該報告建議提升完整面向的台加關係，內容積極正面，且獲加國跨黨派議員支持。近來加國行政部門「印太戰略」及國會上述報告先後發表，均明確支持強化台加關係、反對中國威脅台海現狀之擴張行徑。