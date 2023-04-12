幕後／法艦穿台海真相曝　遭共軍「杭州艦＋2艘054」壓迫轉中線以東

▲法國總統馬克宏訪中。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在訪問中國後，隨即出現傾中言論引起國際譁然，而12日有消息指稱，法國花月級護衛艦、舷號F 731的Prairial（牧月號）近日從南往北進入台灣海峽，且罕見在海峽中線以西航行。對此，國安人士還原真相，法艦是沿中線北上，在接近澎湖附近時，遭遇解放軍現代級的杭州艦，以及另外兩艘054型飛彈護衛艦跟監，因為過度靠近，法艦則轉向中線以東迴避騷擾。

有所謂國防部資深官員指出，法國軍艦Prairial（牧月號）在通過台灣海峽時，沒有開啟「船舶動態資訊系統（AIS）」，引起區域內安全圈各方的注意，而在進入台灣海峽後，也反常在「海峽中線以西」航行，期間也沒有中共解放軍的軍艦監控。該官員認為，法國軍艦是得到中共的同意，才沒有任何伴護。

對此，國安人士向《ETtoday新聞雲》記者還原真相：F731是在4月9日進台灣海峽沿中線北上，在接近台海中段時，約莫靠近澎湖附近，遭遇解放軍現代級的杭州艦以及另外兩艘054飛彈護衛艦跟監，因為過度靠近，法艦才隨即轉向中線以東迴避騷擾，一直到4月10日午間，才從基隆北面離開。

至於馬克宏的傾中言論，以及法國軍艦航行一事混為一談，國安人士表示，馬克宏的態度，實際上是連法國政府內部，包括外交部與國防部都不認同，更不要說這當中，台法雙方在一些合作領域上有進展。

國安人士表示，馬克宏確實為了中國立場，正遭遇法國跟歐盟內部政界、學界跟輿論的反撲，而所謂牧月號航跡的錯假故事，去連結馬克宏跟法國對台的關係，企圖有餘，但必要的知識顯然不足。