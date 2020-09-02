駕車遭路邊落石擊中身亡求國賠　南投縣府須賠859萬確定

▲落石砸中車輛，害女駕駛喪命。此為示意圖。（圖／記者蕭可正攝）

記者吳銘峯／台北報導

邱姓女子2017年間駕車行經131縣道南投埔里路段，遭遇落石砸車，結果撞山壁身亡，家屬起訴請求南投縣政府國家賠償；縣府拒絕賠償，辯稱無從攔截落石，但卻在事發後設置「高空攔石網」，果然攔下許多落石，還列為政績之一。因此一二審法院均認定縣府疏失，判准國賠859萬餘元。案經上訴，最高法院2日駁回上訴確定。

本案發生於2017年11月19日，上午9點多，34歲的邱姓女子駕車行經南投縣道131號埔里牛洞路段4.6公里處，結果車子被落石砸中。落石比汽車椅墊還大、重達300公斤，從山上滾下後的重力加速度，不但砸破擋風玻璃右側後滾進副駕駛座，還帶動車輛整個撞上山壁，導致邱女身體多處骨折，腹部嚴重內出血死亡。

案發後家屬質疑該路段每逢雨季就有土石崩塌情形，附近的魚池鄉代表會也曾在事發當年的6月間，討論並做出會議記錄，函請縣府增設高空欄石網等防護措施，但縣府卻僅加警告標誌；而縣府直到事件發生後，才在2019年裝設「高空攔石網」來阻擋石塊，家屬認為，縣府當時僅設置標語是消極做法，具有管理公物上的疏失，因此提出國賠訴訟。

法院審理時，縣府拒絕賠償，並辯稱每年都會巡查道路安全，也在危險路段設警示標誌，不過出事的道路上邊坡屬林務局林管用地，應該是林務局應該要負責；另外落石從山坡高處墜落，無法明確得知哪個點是落石崩塌處，這應該屬於天災，縣府不需負責。

一二審法院均認定縣府有疏失，其中二審台中高分院認為，縣府在事發後花費3500萬元設置「高空攔石網」，並攔下許多落石，其中一處攔石網甚至攔住近3噸落石，縣府還將「高空攔石網」列為治理131號縣道政績，可見縣府「早有能力處理卻怠而不為」，確實具有疏失，一二審均判准國賠859萬餘元。案經上訴第三審，最高法院2日駁回上訴，全案確定。

