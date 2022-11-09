1.6m超大綠鬣蜥現蹤茭白筍田　嚇跑採筍女工...地主大網逮捕

▲埔里鎮農民於茭白筍田中捕獲身長1.6米的超大綠鬣蜥。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一處茭白筍田，今年春天才傳出有凱門眼鏡鱷魚出沒，不料今天又有採筍女工在田裡發現一隻身長約1.6公尺的超大綠鬣蜥，引發一陣虛驚，地主趕緊動用大型網具捕捉綠鬣蜥，交予消防隊處置。短短8個月內就陸續有2種外來種爬蟲類出沒，農民疾呼飼主別再任意棄養，以免嚇到人又破壞生態。

這處位於埔里鎮向善里的茭白筍田裡是在3月間驚現2隻凱門眼鏡鱷，雖然體型僅約60公分，當時仍引發農民一陣虛驚恐慌，通報縣府農業處請專業人員連日漏夜前往捕抓，不過鱷魚相當機警、見有人靠近就溜回水田中，至今仍未落網。

沒想到，茭白筍田地主今天僱請女工下田採筍時，田埂上又出現一尾超大綠鬣蜥，女工們嚇得驚聲尖不敢下田，地主隨即與家人合力用大型網具套住、控制行動，再將其置於肥料袋中，綠鬣蜥也未受驚逃竄、乖乖就擒；農民指出，這隻綠鬣蜥頭尾身長在150至160公分間、體重約7至8公斤，塊頭相當大，隨後就送往消防隊央請代為處理。

農委會已於2020年公告修正相關法規，將美洲綠鬣蜥新增為「有害生態環境、人畜安全之虞原非我國原生種陸域野生動物之種類」和「適用野生動物保育法之人工飼養、繁 殖陸域野生動物種類」之一，要求飼主登記備查、善盡管理責任，但仍無法遏制非法棄養的歪風；農民無奈之餘，也只能呼籲飼主要有良心，莫使外來種綠鬣蜥再橫行田野間，引發環境生態危機。