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埔里鎮新設雲端數位監視器系統　逾300支供警方調閱

▲埔里鎮啟用雲端數位監視器系統。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮啟用雲端數位監視器系統。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年埔里鎮觀光愈發繁榮，但也常見不肖民眾亂丟垃圾、偷倒廢棄物之現象，致生環境髒亂，鎮公所為了強化治安及維護環境整潔，自去年起著手建置雲端數位監視器系統，今年更將監視器範圍擴展至偏遠地區，希望運用科技防範犯罪並串連縝密的社會安全網絡、使居民安居樂業。

埔里鎮公所指出，鎮長廖志城邀集縣議員們聯合運用配合建議款，加上南投縣民政處補助，從110年完成第一期雲端數位監視器系統，已完成96支監視器安裝，而第二期監視器系統212支目前也正施設中，預計於11月底全數完工。

▲埔里鎮啟用雲端數位監視器系統。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所說明，過去的類比監視器主機多設位里集會所或民宅，位置零散、無法有效整合及管理，加上普遍缺乏後續經費維護，常被宵小破壞而良率不佳，使得調閱上出現種種困難；本次新設的智慧型監視器，畫質更佳且檔案保存時間長達1個月，並可利用手機APP即時監控，便於鎮公所及維護廠商全日監看掌握狀況，遇故障可馬上排除、提供更好的監控品質，且在第二期監視器完成後將與警政單位結合，讓警方隨時可調閱、有效提升辦案效率與便利性。

▲埔里鎮啟用雲端數位監視器系統。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城表示，新設監視器系統截至111年底，已協助埔里警方破案逾百件，清潔隊今年透過監視器查緝亂丟垃圾的件數也有22件，並每日排定人員監控，感謝所有縣議員們的肯定與經費支持，以及鎮民代表及里長們提供優先設置地點的建議，希望明年度能爭取更多經費，在有治安需求的重點路段及髒亂點等逐年建置全新監視設備，維護環境整潔和鎮民的交通、生命財產安全。

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