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缺藥平台首兩週通報22件　肺癌新藥「羅思克膠囊」將採專案輸入

▲▼西藥短缺通報案件辦理情形。（圖／取自食藥署網站）

▲缺藥品項建議使用替代品項12件，共10項藥品許可證。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部「藥品供應通報處理中心」今（12）日公布首2周缺藥名單，共計22項藥品短缺，其中肺癌新藥「羅思克200毫克膠囊」因國外原料藥供應不足，確定短缺，已協調原廠調國外包裝藥品來台，屆時將採專案輸入。

台灣日前爆發缺藥問題，衛福部食藥署著手成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、罕見疾病藥品、兒童困難取得藥品、公費疫苗及傳染病用藥等6類用藥平台，只要輸入相關資訊就可以直接帶出缺藥資訊，業者與醫療院所也可上平台通報。

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在平台開設前，衛福部食藥署先於3月24日行文給醫療機構與藥局等，重新統計各廠牌短缺品項，並每2周公布一次辦理情形，今（12）日發布首次調查結果。

▲▼西藥短缺通報案件辦理情形。（圖／取自食藥署網站）

▲肺癌新藥「羅思克膠囊」無替代藥品啟動公開徵求。（圖／取自食藥署網站）

從平台公開資訊可見，3月24日至4月4日共接獲22件西藥短缺通報，其中有7件經調查後無短缺、12件有替代用藥、1件已恢復供應、1件無替代藥品啟動公開徵求，還有1件處理中。

食藥署科長楊博文接受媒體聯訪指出，22件品項中，有一半為廠商通報，其他則為醫院或藥局通報，通報原因多為預知無法正常供貨。

楊博文提到，就缺藥品項來看，國產藥廠商反應缺藥原因多為藥物需求增加，以致供應端有所不足，或者因生產問題導致缺藥；輸入藥品則是因國際間供應問題需配貨。

食藥署會視缺藥品項尋找替代藥品，如台裕製藥「樂心平膠囊30毫克」，就建議以同成份同劑型藥品替代，但肺癌用藥「羅思克200毫克膠囊」屬於新藥，目前尚無替代藥品，食藥署已於4月10日啟動公開徵求，協調原廠調國外包裝藥品來台，屆時將採專案輸入。

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