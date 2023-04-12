獨／牛排攤慘了！一桶黑水洗鐵板　大慶夜市先開槍：禁入場擺攤

▲有網友到夜市吃牛排發現攤商用髒水洗鐵盤，將畫面PO上網，掀起熱議。大慶夜市也宣布，該攤商即日起不得進場擺攤。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者游瓊華／台中報導

台中知名夜市大慶夜市一家牛排攤遭網友拍下，員工在角落用一桶黑掉的水刷鐵板，刷完後還拿到攤子旁邊，令網友大呼噁心，質疑「難道一桶水從頭刷到底？」對此，台中市食安處今天將前往現場稽查；而夜市也不忍了，此事已影響夜市形象及環保夜市品質，昨（11）日已經通知牛排攤商，即日起不得進場擺攤。

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▲大慶夜市是台中知名環保夜市，也是在地人愛逛的夜市之一。（圖／翻攝官方臉書）



台中市大慶夜市是知名環保夜市，八成以上小吃攤提供消費者自備優惠，也有提供大型洗碗機，讓攤商可以清洗餐具，另有專人維護廁所環境清潔及鄰近低碳運輸等多面向環保措施，曾在全國環保夜市網路票選競賽中，獲得星等第一名肯定。

▲店家用髒水洗鐵盤，台中市衛生局也要查了。（圖／翻攝自爆怨2公社）



其他攤商低調透露，通常牛排攤商都會準備數百個鐵板，就算不夠也會用便當盒，不可能在現場清洗，會先簡單處理，收攤帶回去用專用清潔劑洗，不可能簡單刷一刷就重複使用，也提到該攤商被拍的時間「已經是晚間10點多接近11點，是大家準備收攤的時候。」為該牛排攤商抱屈。

▲大慶夜市表示，在現場也提供洗碗機讓攤商使用，不可能發生網路貼文所說情況，但為夜市整體形象，已經免除牛排攤擺攤資格。（圖／大慶夜市提供）



該牛排攤在大慶夜市已經擺攤2、3年，雖有委屈，但黑水洗牛排鐵板事件傳出後已影響大慶夜市形象。夜市表示，在11日晚間免除該牛排攤擺攤資格，即日起不得進入大慶夜市擺攤。