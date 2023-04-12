川普就算被定罪2024也參選到底　批評馬克宏：拍習近平馬屁

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普遭到刑事指控後，11日首度接受主流媒體訪談，除了強調絕不退出2024年總統大選選戰，也批評法國總統馬克宏訪中期間拍習近平馬屁。

現年76歲的川普涉嫌向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費在紐約遭到起訴，面臨34項重罪指控。川普否認所有罪名，不過美國總統大選2024年就要登場，外界也關注早已公開表態再戰白宮的川普是否會退出選戰。

對此，川普向福斯新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）強調，絕不退出2024年總統選戰，沒有什麼事情能夠迫使他退選，即便遭定罪也一樣，「我絕不退出，這不是我的作風，我不會這樣做。」

在同場訪談中，川普也點名現任總統拜登不適合再次投入總統選戰，「我看不出可能性，這不是年齡的問題，我認為他做不到……我就是看不出拜登可以，我看不出來。」

除此之外，川普還批評馬克宏在訪中期間拍中國國家主席習近平馬屁。他說，美國已經失去全球影響力，美國絕對沒有發言權，「我的朋友馬克宏對中國態度放軟，去拍（習近平）馬屁，好吧我的意思是，法國現在轉向中國了。」

馬克宏先前受訪時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，要戰略自主，不應成為美國附庸。相關言論引起國際砲轟。