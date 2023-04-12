美6歲男童失蹤　媽詭砌「水泥露台」秒出國！警驚覺不對連夜開挖

▲美國6歲男童諾艾爾（Noel Rodriguez-Alvarez）失蹤數月，母親出國前曾花錢打造庭院露台，警方認為此舉很可疑。（圖／翻攝自Facebook／@EvermanEmergencyServices，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）南部市鎮發生兒童命案，肢體與發育方面患有殘疾的6歲男童諾艾爾（Noel Rodriguez-Alvarez）去年11月離奇失蹤，警方認為他已經死亡。男童母親則帶著其他子女飛往印度，如今爆出她與新婚丈夫出國前曾花錢在租屋處庭院中，用水泥砌造一個露台。警方正在開挖尋找男童遺體。

▲警方人員切開水泥地並挖掘底下土壤。

綜合NBC與福斯新聞等外媒報導，6歲的諾艾爾最後一次露面是在去年10月，親戚後來再也沒見過他。艾弗曼鎮（Everman）警察局長史賓塞（Craig Spencer）於4月6日在記者會上表示，基於整體情況與目前掌握的證據來看，「諾艾爾可能已經死亡。」警方與德州民間搜救組織TEXSAR合作，在諾艾爾與家人住處附近樹林展開搜索。

艾弗曼警方表示，男童母親辛蒂（Cindy Rodriguez-Singh）買下一個露台， 並於3月花錢雇用承包商到家中庭院，以水泥砌造完工，但可疑的是，「這棟房子不是她的。我們覺得很奇怪，她為何要把自己的錢花在建造別人家的庭院，尤其是這樣又大又精緻的露台。」

警方4月初曾將露台地面切開，連夜挖掘下方土壤，卻沒有找到遺體。當時房產所有人帕森（Charles Parson）強調，水泥是諾艾爾失蹤數月後才澆灌的，不可能埋著屍體，還說諾艾爾應該是和親戚去了墨西哥居住。

然而，搜索小組10日派出專門尋找遺體的搜救犬，牠們聞到了地毯和露台下的表層土壤有人類遺骸的氣味，幾隻狗都發出了「警示」。警方表示，這塊地毯曾在露台完工前，臨時被鋪放在土壤表面上，但目前還不能確定搜救犬感知到的遺體氣味，是否就是失蹤的諾艾爾。

▲警方認為諾艾爾已經死亡，艾弗曼警察局長引述親友說法稱，孩子之前就常遭母親虐待。

與此同時，辛蒂與新婚丈夫，也就是諾艾爾的繼父艾許迪普（Arshdeep Singh）早在3月22日就帶著6名子女搭機飛往印度。而警長史賓塞說，辛蒂去年11月初就替申請全家大小申請了護照，但獨獨缺了諾艾爾的，連護照用的照片也沒幫他拍。辛蒂甚至曾對家人說，她已經把諾艾爾賣掉了。

史賓塞表示，親戚們都知道辛蒂虐待並忽視諾艾爾，她曾說諾艾爾「被邪靈、惡魔附身」會傷害他的兄弟姊妹。有目擊者指出，辛蒂經常不讓諾艾爾吃東西或喝水，原因是不喜歡幫他換尿布。一名親戚甚至看到辛蒂用鑰匙攻擊孩子的臉，只因為諾艾爾喝了水。

警方已經依遺棄與危害兒童等罪嫌，對辛蒂與艾許迪普發布重罪逮捕令。聯邦調查局（FBI）正在與外國當局聯繫，請求協助逮捕這對夫婦，並將他們引渡回美國接受刑事調查。