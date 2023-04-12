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「最透明」真無線藍牙耳機登場　Nothing Ear (2)開箱體驗

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

來自倫敦的科技品牌Nothing近期算是在一眾科技產品中十分獨特的存在，過去的產品中以獨特的外型吸引消費者的注意，而在使用體驗上，Nothing產品都具備十分流暢的使用體驗，這次也取得剛剛發布的Nothing Ear (2)開箱體驗。

提到Nothing就不能不提到外觀設計，這次延續品牌一罐的設計理念，採用透明外殼，耳機本體也有部分透明的設計元素，十分具有辨別度，與前代產品不同的是，這次採用了軟耳塞的設計，更加貼合每個使用者的耳朵，同時也讓隔音效果更上層樓。

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)耳機外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)耳機外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)充電盒。（圖／記者陳俐穎攝）

由於出色的外表設計，許多用戶都會認為Nothing耳機系列性能可能略有欠缺，但出乎意料的是，從第一代耳機產品開始，Nothing在音質表現上十分出色，高低音的呈現十分立體有層次感，且人聲清晰，讓人可以身歷其境地享受音樂。

這次Nothing Ear (2)，根據官方介紹，採用新的雙腔體設計，呈現更深沉的低頻率聲音及更透亮的高頻率聲音，同時配以重新打造的 11.6mm 可自訂式隔膜單體，讓氣流更順暢，聲音更清晰。此外更兼容雙重連線功能，讓使用者能輕鬆切換不同裝置。

除了耳機本身的硬體結構之外，Nothing Ear (2)也可以透過官方的Nothing X App進行個人化設定，無論是常聽人聲突出的流行歌曲，還是需要重低音呈現的搖滾樂曲都可以得到滿足。除了官方設定的模式外，也能細節調整等化器，讓聆聽感受升級，也能自訂耳機上的快速指令，使用更便利。

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

▲掃描Nothing Ear (2)盒中QRcode可下載App。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Nothing Ear (2)。（圖／記者陳俐穎攝）

Nothing X App進行個人化設定。（圖／Nothing X）

許多人關心的電量問題，根據官方說明，搭配完全充電後的充電盒且關閉主動降噪功能，使用者可享長達 36 小時的音樂播放時間。此外，Ear (2) 只需快速充電 10 分鐘即可供使用 8 小時，並支援最高 2.5W 無線充電。也可透過 Phone (1) 等相容裝置為 Ear (2) 進行反向充電。

實際使用感受，大約使用3到4次才需要進行充電，而單耳機不包含充電盒的續航也十分夠用，一次1小時以上的通車通勤都綽綽有餘。目前Nothing Ear (2)已在各大平台上架販售，售價為新台幣 4,590 元。

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