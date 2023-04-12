只賣2個月！　最新印度風「香辣坦都里雞堡」限時開吃

▲最新「香辣坦都里雞堡」開吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！健身族、蔬食控最愛的人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」推出全新點餐模式「秘制星絕配」，只需要指定潛艇堡口味就可以吃到黃金比例的現做潛艇堡，首波推出印度風味的「香辣坦都里雞堡」，即日起限時2個月開吃，售完為止。

SUBWAY推出秘制推薦「星絕配」潛艇堡，一改過去原有點餐方式，只要選好潛艇堡口味就可以吃到黃金比例的主餐、配菜，首波推出的「香辣坦都里雞堡」，是把印度坦都里風味的辣味香料拌雞柳條後，先和洋蔥、青椒及雙份切片起司一起烘烤，出爐後再搭配爽脆生菜，醬料部分則推薦搭配鄉村醬、美乃滋，口感更加濃郁，即日起至6月13日於全門市開賣、售完為止，提醒香辣坦都里雞堡僅提供6吋潛艇堡販售，配料部分也無法調整或加料。

▲▼肯德基首創點心品牌「K-Dessert專門店」。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日則打造點心品牌「K-Dessert」，首波祭出超狂限量「7吋原味大蛋撻」，是以獨家163層手工酥脆撻殼搭配香濃奶蛋餡，一次放大滿足蛋撻控的胃，除外還把人氣款蛋撻通通搬出來，包括雲朵系列有芋見雲朵、可可雲朵、抹茶雲朵蛋撻，還有黑糖珍珠奶茶蛋撻等，可任選口味一盒2入或6入。

加碼還吃得到全新的蜂蜜淋醬「一口小鬆餅」，以及其他點心如草莓冰淇淋大福、吉拿棒、爆漿流金芋泥球等，一次全滿足，目前K-Dessert專賣店限定只在永和中正店、台中五權店，即日起也正式上線雲端，可以透過肯德基官網、PK雙饗卡APP線上訂購、預定快取。