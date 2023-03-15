奧客訂多間餐廳當備胎！他一狠招教訓卡位仔　眾人狂讚：根本表率

▲奧客訂餐廳當備胎，他一狠招教訓卡位仔，眾人狂讚「嗆的真舒服」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

許多餐廳為了方便客人，接受客人打電話訂位，卻有不少人愛鑽漏洞，一口氣下訂多間餐廳，接著再慢慢挑選，決定其中一間後，再放其他餐廳「鴿子」，讓店家空等一場。有網友就分享碰上奧客訂位的經歷，對方想訂位後再慢慢挑選，被他出「絕招」教育了一頓，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，他經營的餐廳日前接到一通訂位電話，客人在電話中詢問價位後，接著小聲與其他人討論是否要訂位，這時客人的朋友說了一句，「沒關係啦，先訂起來好了，當天再看大家意願要去哪間啦」，殊不知這一主意已經被他聽到。

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客人接著告訴他，要預定假日用餐，總共要10個位置，他一聽立刻回答，「由於是假日，訂位要先付訂金」，在客人表示為難後，他才說，「可以不用訂金沒關係，不過你們可能訂了很多家店，也不一定會來，而且我們也有很多客人，不一定先等到你們，所以如果有其他客人先來，就要麻煩你們在門口等候了」。

客人聽了當場氣炸，直言「你在開什麼玩笑」、「這樣哪叫訂位」。原PO繼續嗆，「我才以為你們在開愚人節玩笑咧，你這叫訂位喔」，接著掛上電話。原PO最後感嘆，「為了一組把我們當備胎，又不願付訂金的客人，我們當天要拒絕多少其他來客」、「你把人當備胎，那被別人當備胎，只是剛好而已吧！」

▲網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，多數網友都支持原PO的做法，「重點還10個人，好意思喔」、「服務業的表率，不要寵奧客」、「想看傳說中的人情味負評會不會出現」、「一星負評，網路續戰」、「說出很多餐廳的心聲、一堆人都不把預訂當一回事」、「這個回覆超過100分」、「嗆的真舒服，超多這種卡位仔」。