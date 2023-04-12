讓兒童節系列活動更具意義！　南科實小響應飢餓三十人道救援

▲國立南科實中國小部，響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十人道救援行動，12日將愛心捐款逾7萬元交給台灣世界展望會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立南科實中國小部今年的兒童節慶祝活動非常不一樣！活動規劃結合了學校願景「立足南科、跨域國際」與聯合國永續發展目標(SDGs)，響應台灣世界展望會第34屆飢餓三十人道救援行動。

3月底舉辦1日合作社市集、關懷氣候變遷講座，動員全校師生與家長一起消除飢餓，並於12日將愛心捐款逾7萬元交給台灣世界展望會。

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聯合國於2015年宣布了「2030年永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，內容包含17項核心目標，指引全球可以共同努力、邁向永續，南科實中國小部今年特地攜手長期關懷脆弱兒童福祉的台灣世界展望會規劃兒童節系列活動，一起為了SDGs的目標一「終結貧窮」、目標二「消除飢餓」努力。

兒童節慶祝活動中，一日合作社市集邀請家長設攤、擔任一日店長，當日盈餘之50％投入台灣世界展望會第34屆飢餓三十人道救援行動、守護氣候難民；而關懷氣候變遷講座，則邀請台灣世界展望會國際事工處吳正吉主任擔任講員，以連線的方式介紹氣候變遷與「農民管理的自然再生法」（Farmer Managed Natural Reforestation, FMNR)，讓師生更了解氣候變遷與國際救援的現況。

蔡明輝校長十分感謝全校師生及家長的用心，愛心捐款共計76371元，蔡明輝校長表示：「校內推動數位深耕學習計畫，結合SDGs 消除飢餓的指標，期待帶著學生學習世界展望會長期協助國外社區執行的科技農法、FMNR，並透過實驗，將學校的荒地變為綠地，也盼望學生們將這一份土地之愛擴大到世界之愛！」

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示：「氣候變遷已成氣候危機，影響最大的仍是處在危急狀態中的脆弱婦女及兒童，2023年台灣世界展望會預計在緬甸、馬利、剛果、索馬利亞等至少15個國家，透過飢餓三十愛心捐款展開救援行動。」

第34屆飢餓三十「翻轉危飢，救要現在-RESCUE NOW！」林惠君區處長呼籲社會大眾正視氣候危機，以實際行動守護氣候難民，捐款專線：(06)208-0378。