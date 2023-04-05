埔里鯉魚潭兒童節復辦寫生賽　小朋友湖畔玩水揮筆好開心

▲埔里鯉魚潭舉辦「湖畔童樂派對」系列活動。（圖／南投縣埔里中心湖觀光發展協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鯉魚潭每年在3月辦理「好山好水好空氣」寫生比賽，今年則選在4月4日辦理大型寫生比賽活動：來自台北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、嘉義、高雄等地區的民眾前往參與，在南投度過開心的兒童節。

主辦單位南投縣埔里中心湖觀光發展協會表示，本次活動秉持教育意義理念，邀請父母一起在假期中帶著小朋友走出戶外，來四面環山的埔里，漫步湖畔欣賞山光水色；而孩子們拿起畫筆繪畫，既認真也有模有樣，希望每個人在兒童節都能開心快樂、笑得像個孩子。

寫生活動最後選出15名得獎者：國小3-4年級組第一名嘉義三和國小的簡妘臻表示，第一次來埔里鯉魚潭參加，不但可以畫畫也能玩水；也有從台北、台中、彰化等地前來的得獎同學家長表示，會持續關注、下次還想來參加。

協會表示，在疫情期間也辦理線上寫生比賽，獲各界的好評並入選「全台一家‧100個疫情下互助共生做法」，並將生態與鯉魚潭人文故事，透過線上教育平台，傳遞給全台小朋友；今年恢復實體活動，也結合埔里獅子會捐助全鎮各國小學童閱讀獎勵金達15萬元，邀請埔里鎮內13所學校校長及老師一起推廣閱讀，期待孩子們與家長度過別具意義的兒童節。