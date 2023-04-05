「企鵝噗噗」現身育幼院　桃園飯店業兒童節做公益

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館攜企鵝噗噗，送愛育幼院歡度兒童節。（圖／和逸飯店‧桃園館提供）



記者楊淑媛／桃園報導



兒童連假不用排隊人擠人，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館專寵住宿賓客，包場觀賞首度在台灣登上大螢幕的宮崎駿大師動畫電影《魔女宅急便》；與此同時，和逸飯店‧桃園館也積極落實企業社會責任，秉持與社會共好的理念，攜和逸飯店‧桃園館的吉祥物企鵝噗噗，前往鄰近飯店的育幼院，與院內大小朋友共度歡樂時光。

▲COZZI Blu和逸飯店‧桃園館莊晏禎總經理與孩子們，進行手作鯨魚拼豆互動遊戲。（圖／和逸飯店‧桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館自2020年開館以來，始終不遺餘力積極投入參與社會公益活動，長期以行動支持國內外各項針對氣候變遷、地球永續發展及海洋保育等議題相關活動，也相當重視在地的關懷，透過敦親睦鄰的良善互動，為桃園青埔的發展創造更多的機會。

兒童連假期間，由COZZI Blu和逸飯店‧桃園館的莊晏禎總經理率領逸．市集楊主廚，攜館內吉祥物企鵝噗噗人偶，前往睦祥育幼院與院內的孩子們進行手作鯨魚拼豆互動遊戲，在孩子們發揮創意製作的同時，也能寓教於樂宣揚對海洋保育的觀念，在完成拼豆作品後還能享用由逸．市集多位師傅親手製作的點心餐盒。

▲COZZI Blu 和逸飯店．桃園館禮遇住客包場觀賞宮崎駿經典復刻電影。（圖／和逸飯店‧桃園館提供）

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館與置地廣場共構打造一站式全齡度假場域，館內2樓除了有兩大中、西餐廳，可品嚐川、揚頂級美饌的「逸薈軒」中餐廳，可享用各國百匯及新鮮直送海鮮的全日Buffet「逸．市集」自助餐廳，更緊鄰來自日本最美的水族館Xpark，用完餐後轉個彎就能抵達。

此外搭乘手扶梯1分鐘內即可到達全台知名的桃園新光影城，兒童節當天和逸飯店‧桃園館款待住宿貴賓，包場新光獨家品牌【B.O.X.】ACG動漫劇場廳，禮遇住客觀賞動畫大師宮崎駿的經典復刻電影《魔女宅急便》。觀賞完電影後還可回到飯店3樓，報名預約結合了環保、趣味、知識等海洋主題及趣味有獎徵答的《海洋說故事》活動，以及《親子手作課程》，有可愛海洋生物手作拼豆、手作剪貼不織布提袋與海洋果凍蠟燭等活動課程可選擇，為來館的大小朋友創造最棒的旅遊回憶。