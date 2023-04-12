更接近戰爭！專家：共軍演習較去年「實質升級」　展現奪台信心

▲ 解放軍軍演10日落幕。（圖／翻攝央視）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共解放軍一連3天舉行環台軍演，雖未發射任何飛彈，強度似乎不及去年8月裴洛西訪台後的軍演，但分析指出，此次演習出現實質性且「更接近戰爭」（war-like）的升級，且代表中國對於併吞台灣的能力已具有一定程度的信心。

《衛報》援引軍事分析家說法分析，相較去年裴洛西訪台後的共軍演習，8日至10日為報復「蔡麥會」發動的演習更明確表明中國併吞台灣的意圖，是「侵略前攻勢」（pre-invasion attack）的展現，也提升誤判導致局勢升級的風險。

倫敦國王學院東亞戰爭與戰略教授帕特拉諾（Alessio Patalano）說明，共軍傳達的訊息愈來愈低調卻強硬，「大規模展示軍力提升人們對軍事常態的接受度，具體的特定行動卻表現出明確意圖，更加令人不安。雖然這些行動規模較小，但反映一種特定格局，更清楚昭示距離侵台已經不遠。」

共軍3天內動員232架次戰機在台海周邊活動，相較之下，報復裴洛西訪台的演習期間則有167架次，且種類繁多，光是10日擾台的戰機就有13種不同型號。首次在西太平洋主導演習的航母山東艦起降殲-15戰機，模擬對台直接打擊，也有許多共艦駛入台灣24海浬內鄰接區。

▲ 國軍監視山東艦（後方）與其補給艦畫面。（圖／國防部提供）

澳洲智庫「美國研究中心」（USSC）外交政策與防衛計畫研究員赫青格（Blake Herzinger）指出，台灣稱每天入侵防空識別區的共艦不超過12艘，但一旦真正被包圍，數字可能達到20倍之多。

他提到，山東艦3天來起降數百架次戰機，表明共軍較5年前取得巨大進步，雖仍不及美軍航母，「但我們看見更現實、更全面的樣貌，結合更多能力，也突顯他們在封鎖或入侵行動中可能打算做的事。」

赫青格分析，軍演前的「戰備警巡」其實更為重要，「若我們預期中國將持續試圖侵台及削弱台灣現狀，宣示控制海上交通的能力，如他們在南海所做，那戰備警巡任務就是很聰明的行動」，且未來預料還會發生，但台灣若強烈反擊，「將引發一場可怕的衝突」。

他認為，重要的是應密切關注解放軍使越過海峽中線正常化的努力，以及削弱這些在傳統上分隔兩岸、降低誤判可能性的界線等行動。

帕特拉諾則指出，此次共軍演習使所有問題的答案更加明確且具有針對性，雖不代表中國已經準備好入侵，但確實釋出一項強烈訊息，「我認為他們的信心已經達到一定程度，認為只要有需要，他們有能力併吞台灣。」