選「低敏無添加」有檢證才安心！營養師高敏敏教你聰明挑對髮品

▲適逢春夏換季時節，惱人的頭皮問題找上門，營養師高敏敏推薦使用花王低敏無添加系列髮品，幫助穩定頭皮照顧頭髮健康。（圖／花王提供，下同）

消費中心／綜合報導

天氣漸暖、迎接換季時節，不少人的頭皮、頭髮又開始出狀況了，如果頭皮油水不平衡就很容易出現各種狀況，例如天天洗頭還是頭好癢，公眾場合也忍不住想抓，或是衣服上總有「白色雪花」飄飄，不但超級糗，還可能被誤會衛生習慣不佳；洗完頭，頭髮還是感覺油膩扁塌，到底該怎麼做才能擁有蓬鬆髮根和柔軟髮絲呢？身為營養師的高敏敏表示，其實選擇天然來源成分、無添加的洗髮精，就能溫和不易刺激地清潔頭皮，若有通過低敏檢測更能放心讓全家人使用，一起養護出健康美麗秀髮。

營養師高敏敏表示，「頭皮跟臉部肌膚一樣嬌嫩，洗完頭如果覺得乾、緊繃或是頭皮不適，那就是洗髮精太過於刺激，應該選擇溫和一點的產品」，成分不在多而是要夠簡單純淨，就像身體透過吸收足夠營養來維持健康，想要頭髮蓬鬆亮麗也需要給頭皮正確的養分，才能避免出現敏感、頭皮屑、扁塌髮等問題，選對洗髮精尤其重要！再加上正確的洗頭方式，例如洗髮精要在手上先搓出泡沫，再往頭上搓揉；一次使用的洗髮精量切勿過多，以免阻塞毛孔、黏在頭髮上造成油膩；指腹輕柔按摩頭皮，避免指甲抓傷肌膚，有了適合的髮品搭配正確的洗髮方式，就能還給頭皮油水平衡的健康環境，當頭皮不再敏感、自然洗出好髮質。

▲花王低敏無添加系列髮品，具備12大無添加、90%以上天然來源配方，並通過美國AS實驗室低敏檢測，簡單純粹的內容物讓全家人都能放心使用。

現代人追求更天然純粹的生活方式，從吃進嘴裡的、用在身上的都拒絕過多化學添加物，對於天天會與頭皮「親密接觸」的洗髮精而言，營養師高敏敏表示 :「清潔頭皮的用品若含有過多的石化品、化學原料會對身體造成負擔，因此為了直接從源頭減少不必要的洗髮壓力，她推薦花王新上市的『低敏無添加系列』洗護產品。」洗髮按摩凝露、淨化平衡洗髮精及潤髮乳，三款產品都是12大無添加*1，不含矽靈、環境賀爾蒙、塑化劑、防腐劑等12種成分，大大降低敏感可能性。

▲營養師高敏敏表示，選擇溫和低敏洗髮精加上正確洗頭方式，就能輕鬆養出強韌秀髮。

不僅少了化學添加物，花王低敏無添加系列髮品還擁有90%以上天然來源配方*2，營養師高敏敏表示，不同成分能提供頭髮與頭皮不同面向的滋養，像是「洗髮按摩凝露」含有積雪草、桉葉精萃成分，革新SPA級凝露質地滑順，在家就能完成沙龍級深層洗淨，按摩同時還能促進血液循環，透過洗髮、按摩二合一，4週養出蓬鬆髮根、豐盈髮絲*3。

「淨化平衡洗髮精」及「淨化平衡潤髮乳」則是添加積雪草精萃成分，減少化學成分對頭皮的傷害，帶走過度分泌的皮脂與汗水髒污的同時達到頭皮油水平衡，使用完清爽潔淨；潤髮乳另添加燕麥成分，溫和補水修護髮絲，頭髮減少斷裂打結並回復水潤健康。營養師高敏敏表示，使用花王低敏無添加系列髮品除了能給頭皮油水平衡的健康環境之外，輕盈彈性秀髮還讓人從頭擁有美麗自信，最重要的是全系列髮品都通過美國AS實驗室低敏檢測，溫和親膚低刺激配方適合全家人使用。

▲花王低敏無添加系列髮品提供民眾安心洗髮的健康新選擇。

花王低敏無添加系列洗護髮品，4/12起於全台家樂福門市開賣，全系列新品價199元，入手後每天都能透過洗髮創造生活儀式感，一邊洗頭一邊享受身心靈舒服放鬆的時光，讓通過檢測的低敏產品帶來真正的安心感，從頭皮到髮尾、從外在到內在都感到輕鬆零負擔，溫柔呵護髮絲健康。

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*1：12大無添加係指無添加矽靈、色素、礦物油、Paraben&CMIT防腐劑、二乙醇胺、滑石粉、合成洗淨成分SLS&SLES、環境賀爾蒙&塑化劑成分 (鄰苯二甲酸酯、雙酚類)及動物性成分

*2：係依據ISO16128定義與標準計算(含水)之各產品之平均值，洗髮精、洗髮凝露為89%、潤髮乳為95%

*3：依據花王產品上市前試用調查