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【廣編】安心飲食商機！台首支國際A.A.無添加認證洋芋片　卡廸那新升級買就抽萬元露營

▲▼洋芋片,卡廸那,無添加。（圖／卡廸那提供）

▲買就抽萬元輕奢露營 讓你享受自然不喊卡。

圖、文／卡廸那提供

壓力大時，洋芋片是許多人的零食首選。卡廸那自2018年即推出台灣第一支無任何添加物的全天然洋芋片系列，以100%新鮮馬鈴薯切片，成分簡單明瞭，帶起「全天然」零食風潮，為了讓消費者吃得更安心，卡廸那宣布榮獲國際A.A. 無添加最高等級認證，也是台灣首支取得雙A標章的休閒零食，並升級為「享自然」系列，更貼近無添加訴求。

同時即日起-4/30期間，只要購買卡廸那全系列產品，加入卡廸那LINE官方帳號，登錄發票即可參加，月月抽出萬元輕奢華露營體驗！

「A.A. Clean Label無添加食品驗證」是由「歐盟無添加發展促進會」（Anti-Additive Clean Label Organization）所頒發的潔淨標籤驗證，對添加物嚴格把關，卡廸那「享自然」系列取得最高等級，意指台灣法規容許的17+1大類共794項添加物皆不添加，也是台灣首支取得100%無添加最高等級的休閒零食。

自3/6至4/30舉辦【卡廸那 享受自然露營趣】月月抽活動，只要在活動期間購買卡廸那全系列產品（包含寶咔咔），加入卡廸那LINE官方帳號，登錄購買發票並審核確認符合活動參與資格，即有機會讓享自然的卡廸那送你去價值萬元的輕奢露營喔！

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