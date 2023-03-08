【廣編】安心飲食商機！台首支國際A.A.無添加認證洋芋片　卡廸那新升級買就抽萬元露營

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圖、文／卡廸那提供

壓力大時，洋芋片是許多人的零食首選。卡廸那自2018年即推出台灣第一支無任何添加物的全天然洋芋片系列，以100%新鮮馬鈴薯切片，成分簡單明瞭，帶起「全天然」零食風潮，為了讓消費者吃得更安心，卡廸那宣布榮獲國際A.A. 無添加最高等級認證，也是台灣首支取得雙A標章的休閒零食，並升級為「享自然」系列，更貼近無添加訴求。

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「A.A. Clean Label無添加食品驗證」是由「歐盟無添加發展促進會」（Anti-Additive Clean Label Organization）所頒發的潔淨標籤驗證，對添加物嚴格把關，卡廸那「享自然」系列取得最高等級，意指台灣法規容許的17+1大類共794項添加物皆不添加，也是台灣首支取得100%無添加最高等級的休閒零食。

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