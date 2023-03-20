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油頭妹激推「好市多洗碗精」洗髮！一票人傻眼了　美髮師解惑

▲洗頭,頭髮。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人對於油性髮質相當困擾，就有女網友終於在好市多找到「油頭救星」，有趣的是她推薦的並非洗髮精，竟是洗碗精，這讓許多人跌破眼鏡，而這番話不僅釣出同好，連美髮從業人員也留言解答。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」笑喊，「我的油頭終於找到最適合的洗髮精了，不過髪尾要另外潤絲哦！」只見她在下方附上商品照片，沒想到所謂的洗髮精，竟是有「英國皇家認證」的歐洲知名洗碗精。

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她更強調，真心覺得拿這瓶洗頭髮很好用，「相見恨晚阿！」對此，一票網友不敢相信，洗版直呼「油頭聖品？」「剛剛一度以為我近視加深了耶，看留言才知道我眼睛沒問題」、「這是洗碗精耶」、「這...也能洗頭髮哦」、「太狠了」。

▲油頭妹激推「好市多洗碗精」洗髮。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲歐洲知名洗碗精。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，也有美髮業人員或知情網友指出，「認真回一下，拿來洗頭短時間肯定沒問題的，但應該沒辦法根治您油頭的問題，可以試試看只用清水清洗一個月（剛開始會油爆），之後找修護類型的洗髮乳或沐浴乳可能會好點」、「認真～聽髮廊說過，做月子一個月沒洗頭，第一次要先用這個洗一次，去油後再用洗髮精，不然油到洗不出泡沫」、「建議不要常用，如果每天洗髮還是不適合，因為頭皮還是需要油脂保護，如果真的很油，一周一次當頭皮去角質還可以」、「這其實跟拿水晶肥皂洗頭、洗澡意思一樣啊，只是他們心裡過不去而已，洗頭、洗澡、洗碗的其實真的都差不多，但太刺激的就不能用了」。

▲歐洲知名洗碗精。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO這番話掀起討論。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

有趣的是，PO文釣出不少同好，紛紛笑回「這瓶超好洗，回不去了」、「弱酸性跟中性起泡劑，本來就可以洗全身，而且洗得乾淨又不傷皮膚，記得潤髮就好」、「我的萬用洗」、「終於遇到同好了」、「我自從用過這個也回不去了，清潔力真的很好，用量又省」、「這個真的很好用，用量又很省」。

事實上，日本專家曾表示，合成洗髮精與廚房洗碗精的主要成分幾乎相同，其實就是靠當中的界面活性劑溶解水與油的分界；另外，宇津木龍一醫師更表示，界面活性劑會對髮根幹細胞造成損傷，頭皮機能也會受到破壞。

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