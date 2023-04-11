快訊／產品又有瑕疵！　麥當勞「BT21餐具組」確定不賣了

▲麥當勞BT21陶瓷餐具3件組停賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」1月攜手風靡全球的人氣「宇宙明星BT21」推出實用又可愛的「BT21陶瓷餐具3件組」，原定1月12日於全門市開賣卻因包裝盒有瑕疵緊急停賣，並預計在明（12）日再度開賣，不料稍早業者發出最新緊急公告，表示再度發現產品有瑕疵確定全數停賣。

麥當勞發出最新停賣公告表示，原定4月12日開賣的「BT21陶瓷餐具3件組」，因發現產品有瑕不符合麥當勞標準，決定取消活動，不對外銷售。