9年前麥當勞菜單曝光！老客淚喊「回不去了」　這款漲56元

▲老客人貼出9年前麥當勞的菜單。（圖／爆廢公社）



網搜小組／許力方報導

速食龍頭麥當勞2022年12月15日宣布漲價，套餐一口氣全面漲10 元，大薯單點也來到65元，回顧過去，麥當勞在2018、2019、2020、2021、2022年5年間調整價格，一年一次連續5次，有老客人就翻出9年前在麥當勞的價目表，超值全餐最低只要79元，引發網友熱議「懷念以前的價格」、「回不去了」。

老客人9日透過爆廢公社發文感嘆「懷念以前麥當勞的價格」，他2014年4月曾在臉書打卡在「麥當勞叔叔的地盤」，並拍下了當時的菜單價目表。照片可見，9年前麥當勞的超值全餐中，最便宜的有3種，分別是雙層牛肉吉士堡、麥香魚、麥香雞套餐，只要79元，勁辣雞腿堡、麥克雞塊6塊套餐也只要99元，5種都百元有找，其餘則分別有板烤雞腿堡餐109元、四盎司牛肉餐119元，最貴的是麥脆雞餐129元。

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麥當勞9年後的菜單，目前官方歡樂送的價格，以搭配中薯、中杯飲料的套餐來說，麥香雞餐114元、麥香魚餐125元、6塊麥克雞塊餐129元、雙層牛肉吉士堡餐135元、勁辣雞腿堡餐145元。價差最大是雙層牛肉吉士堡、麥脆雞餐，都達到56元，勁辣雞腿堡、麥香魚餐也有46元，價差最小的是6塊麥克雞塊餐30元。

▼麥當勞雙層牛肉吉士堡套餐9年後貴56元，網友喊「回不去了」。（圖／資料照、ETtoday新聞雲）

網友看了、「麥當勞，回不去了」、「懷念以前晚上10點過後大薯買一送一」、「價格不是重點 但是給我把板烤雞腿堡還來」、「回不去的高物價」、「這價格在以前也是很貴…」「小時候覺得吃麥當勞很奢侈，現在吃麥當勞是沒東西吃的選」；但也有人酸「你怎麼不懷念以前的薪水」、「你可以接受底薪19k我沒話說」、「那你懷念時薪$65的時候嗎？」

回顧過去5年來，麥當勞年年以不同形式調整價格，2021年漲幅約落在3至7元，去年底卻一口氣漲10元，是歷年來漲幅最高一次，且全部套餐都適用，包含早餐。到了今年3月，麥當勞再宣布調整菜單，將麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙、摩卡、冰巧克力等商品停止販售，並將飲料的大小做統一調整，從今以後只有中杯和小杯兩種尺寸，讓喜歡用甜心卡買便宜的民眾簡直不敢相信。

過去也曾有鄉民在PTT的八卦板發文問卦「以前的麥當勞多神？」聲稱以前的麥當勞真的是銅板輕鬆點，舉例像是「雙牛堡+雙牛堡+小可+玉米濃湯=100元；雙牛堡+大薯+大可（甜心卡）+玉米濃湯=98元，吃完還可以加甜點，蛋捲冰淇淋10塊，或是巧克力聖代」，底下不少老饕紛紛回應：「79元套餐真的神」、「79那時候最神，不曉得吃什麼就吃」、「麥當勞套餐79，那時候便當店都不敢賣超過70，不然就會被嘴不如吃麥當勞」、「雙牛吉套餐79 ，現在130」。