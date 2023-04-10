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等了3個月！麥當勞「BT21餐具組」要開賣了　全台限量7萬組

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「 BT21陶瓷餐具3件組」最新開賣時間曝光。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」1月強勢攜手風靡全球的人氣「宇宙明星BT21」合作，推出實用又可愛的「BT21陶瓷餐具3件組」，原定1月12日上午11時於全門市開賣，不料因包裝盒有瑕疵緊急停賣，等了3個月，業者今（10）日終於公開最新販售消息，預計4月12日起正式開賣，全台限量7萬組，售完為止。

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

▲▼BT21馬克杯、餐盤十分可愛。

▲▼麥當勞聯名 BT21推「陶瓷餐具三件組」。（圖／業者提供）

「宇宙明星BT21」是由KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN組成，可愛造型搭配鮮明角色個性，在全球擄獲了大批粉絲的心，這次強勢登陸麥當勞合作推出「BT21陶瓷餐具3件組」，每組都有「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，原預計1月12日正式開賣，但因發現部分產品外包裝紙盒有掉色現象，緊急宣布暫停銷售並全數回數產品，擇期再公告販售資訊。

時隔3個月，業者今（10）日終於宣布最新開賣消息，「BT21陶瓷餐具3件組」 預計自4月12日上午11時起至5月16日限時販售或售完為止），全台僅7萬組，凡於門市或得來速購買任一套餐加價459元、單買售價499元即可獲得，每份套餐限加購1組，每人、每次消費限購1組。

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