裝熟框酒店女「白吃白睡」　台中金、海2名店通緝抓人

記者黃翊婷／綜合報導

台中「金」字及「海」字開頭的知名酒店近日遇到裝熟男子欺騙，對方不僅框了多名小姐出場發生性行為，還欠下數萬元帳務，讓幹部氣得發布「通緝令」揚言抓人。

▲台中一名裝熟男到處招搖撞騙，白睡了多名酒店小姐。（資料照／記者邱中岳攝，與本文當事人無關。）

隨著疫情趨緩，八大行業逐漸復業，一度還傳出有酒店面臨「缺妹」窘境，小姐坐檯費也隨之高漲，其中，台中的價碼已在去年漲至每小時2000元。沒想到近日傳出台中知名酒店遇到裝熟男詐騙，「金」字及「海」字開頭的酒店都受害。

根據《自由時報》報導，這名裝熟男不是富二代，但有一點道上背景，進門就先向酒店幹部報上友人名號，再以應酬為由框小姐出場發生性行為，欠下數萬元帳務，甚至有幹部被騙了2次以上，只能先自掏腰包補上帳款，後來幹部們私下吐苦水，才發現受害者眾多，憤而決定發布「通緝令」，揚言抓人。

酒店術語包含小框、大框、外全等等，資深媒體人林裕豐曾在YouTube頻道「林裕豐嘴起來」中提到，「小框的意思是，小姐坐檯之後，今天如果有別人框她的話，小姐就要離開，但如果你不希望她離開，你必須要框她，框她有分大框、小框，小框就是4小時，只要你先框了她，除非他是大框、外全，不然今天這位小姐就會坐在你身邊」。

而大框的意思是，將小姐的時數直接買到酒店營業時間結束。最貴的外全則是把小姐「買走帶出場」，但雙方不一定會發生性行為，由於這段時間小姐都不會在店裡，所以客人必須把小姐無法上檯的費用付給店家，花費自然也比小框、大框還要高。